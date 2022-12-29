Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь жителям Донецкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Почти две тысячи продуктовых наборов от фонда были распределены среди самых нуждающихся жителей Покровского района, ежедневно подвергающихся ужасным обстрелам.

В каждом наборе содержатся сытные и питательные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал более 148 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".