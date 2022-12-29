ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь жителям Донецкой области

Новина українською →
Четверг 29 декабря 2022 12:04
Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь жителям Донецкой области Фото: Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь жителям Донецкой области (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова направил в Донецкую область очередной гуманитарный груз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Почти две тысячи продуктовых наборов от фонда были распределены среди самых нуждающихся жителей Покровского района, ежедневно подвергающихся ужасным обстрелам.

В каждом наборе содержатся сытные и питательные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал более 148 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Напомним, сегодня утром россияне совершили массированные пуски ракет по Украине. Враг бил ракетами из воздушного и морского базирования из ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Гуманитарная помощь
NEWS
Новая атака "Шахедов" на Украину: что известно на данный момент
Новая атака "Шахедов" на Украину: что известно на данный момент
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН