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Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Ивано-Франковске

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Воскресенье 18 декабря 2022 17:11
Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Ивано-Франковске Фото: Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам в Ивано-Франковске (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовой поддержки для переселенцев из Луганской области, ныне проживающих в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Почти 2 тысячи продовольственных наборов от фонда поступили в местный гуманитарный хаб, который уже не первый месяц занимается внутренне перемещенными лицами из Луганской области.

В каждом наборе содержатся сытные и питательные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал почти 24 тысячи наборов для жителей Луганской области и временно эвакуированных из региона.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Гуманитарная помощь Ивано-Франковск
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