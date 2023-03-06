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Фонд Ахметова передал помощь уязвимым категориям переселенцев в Днепре

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Понедельник 06 марта 2023 13:10
Фонд Ахметова передал помощь уязвимым категориям переселенцев в Днепре Фото: Фонд Ахметова передал помощь уязвимым категориям переселенцев в Днепре (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова объявил о передаче гуманитарной помощи наиболее уязвимым категориям переселенцев в Днепре. Выдача гуманитарной помощи продолжается в Индустриальном районе города, куда фонд доставил около 2 тысяч наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В состав продовольственной поддержки входят, в частности: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал Днепропетровской области более 66 тысяч продуктовых наборов.

За это время фонд передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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