Фонд Ахметова передал помощь уязвимым категориям переселенцев в Днепре
Фонд Рината Ахметова объявил о передаче гуманитарной помощи наиболее уязвимым категориям переселенцев в Днепре. Выдача гуманитарной помощи продолжается в Индустриальном районе города, куда фонд доставил около 2 тысяч наборов с продуктами первой необходимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.
В состав продовольственной поддержки входят, в частности: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего с начала полномасштабной войны фонд передал Днепропетровской области более 66 тысяч продуктовых наборов.
За это время фонд передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
С 2014 года помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
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