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Фонд Ахметова передал в Донецкую область очередную партию продуктовых наборов

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Четверг 16 февраля 2023 17:02
Фонд Ахметова передал в Донецкую область очередную партию продуктовых наборов Фото: Фонд Ахметова передал в Донецкую область очередную партию продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова совершил очередной гуманитарный рейс в Дружковку, передав для жителей около 2 тысяч продуктовых наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Ситуация в городе пока напряженная, чуть ли не каждый день жители общины подвергаются ракетным обстрелам. Выдачи наборов продолжаются: люди, получающие продукты питания, благодарны за то, что о них помнят и помогают.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал почти 173 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

За это время фонд передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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