ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Донецкую область

Новина українською →
Среда 02 ноября 2022 14:01
Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Донецкую область Фото6 Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Донецкую область (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова в очередной раз отправил в Донецкую область партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Более 14,5 тысячи единиц обезболивающих, противовоспалительных, анестетических, отхаркивающих, гепатотропных и других лекарственных средств и препаратов поступят в медицинские учреждения области в координации с Донецкой областной военной администрацией.

В целом, с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от фонда 700 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Гуманитарная помощь
NEWS
Кадровые перестановки в Кабмине: кого из министров уволит Рада
Кадровые перестановки в Кабмине: кого из министров уволит Рада
DAILY
"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС