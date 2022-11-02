Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Донецкую область

Фонд Рината Ахметова в очередной раз отправил в Донецкую область партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Более 14,5 тысячи единиц обезболивающих, противовоспалительных, анестетических, отхаркивающих, гепатотропных и других лекарственных средств и препаратов поступят в медицинские учреждения области в координации с Донецкой областной военной администрацией.

В целом, с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от фонда 700 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.