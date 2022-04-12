ru ua
Вт, 12 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фонд Ахметова передав продукти для мешканців Бучі

Новость на русском →
Вівторок 12 квітня 2022 18:23
Фонд Ахметова передав продукти для мешканців Бучі Фото: Фонд Ріната Ахметова передав продукти для мешканців Бучі (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів для жителів Бучі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

"Сьогодні Фонд Ріната Ахметова передав для мешканців нашої громади тисячу продуктових наборів. Ми їх уже відвантажили та почали безпосередньо передавати людям. У цих наборах є все необхідне: продукти довготривалого зберігання, тушковане м’ясо, макарони тощо", - розповідає Тарас Шаправський, секретар Бучанської міської ради.

Він також вказав на те, що від початку повномасштабної війни мешканці громади залишилися у повній ізоляції, зокрема були порушені логістичні ланцюжки й люди фактично залишилися без продуктів харчування.

Загалом набори виживання від фонду вже отримали понад 6,5 тисяч жителів Київської області.

Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Буча Гуманітарна допомога
NEWS
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі
Владислав Красінський, Виталий Носач Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі