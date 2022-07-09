Фонд Ахметова передав до Києва ще одну партію продуктових наборів для переселенців
Фонд Ріната Ахметова передав до Києва ще одну партію гуманітарної допомоги. Цього разу тисячу наборів із продуктами першої необхідності отримають мешканці Дарницького району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом фонд уже передав до Києва понад 72 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".