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Фонд Ахметова розпочинає роботу з центрами підтримки переселенців

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Вівторок 12 липня 2022 17:46
Фонд Ахметова розпочинає роботу з центрами підтримки переселенців Фото: Фонд Ахметова розпочинає роботу з центрами підтримки переселенців (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова розпочинає співпрацю з центрами підтримки переселенців з Маріуполя у Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Вінниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Мета співпраці - допомогти маріупольцям якнайскоріше адаптуватися до нових умов життя в незнайомому місті. Звернувшись до центрів "Я - Маріуполь", переселенці можуть отримати широкий спектр послуг, зокрема гуманітарну, юридичну, соціальну та психологічну допомогу.

"Маріуполь - це світова трагедія і світовий приклад героїзму. Для мене Маріуполь був, є й буде завжди українським. Сьогодні весь наш бізнес, усі наші підприємства сконцентровані тільки на одному - допомагати людям вижити, робити все, щоби вони не залишилися віч-на-віч із бідою. І все, що в моїх силах, я роблю й буду для цього робити", - підкреслив Рінат Ахметов.

Основними напрямами співпраці стануть гуманітарна та психологічна допомога мешканцям Маріуполя. З дорослими та дітьми працюватимуть фахівці з кризової психології та подолання травматичного досвіду.

Від початку війни психологічну допомогу від Фонду Ріната Ахметова вже отримали 88 тис. жителів України. Задля цього 250 психологів пройшли навчання фонду з курсу "Травма війни".

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 11 млн мешканців України.

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