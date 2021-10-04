Флот ВМС України поповнився гідрографічним катером "Дмитро Чубарь"
Фото: ВМС України поповнилися гідрографічним катером (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Флот ВМС України поповнився гідрографічним катером "Дмитро Чубарь". Корабель буде виконувати завдання в Азовському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС України.
Церемонія передачі ВМС України гідрографічного катера "Дмитро Чубарь" пройшла 4 жовтня в Бердянську. Після оголошення наказу про включення корабля до складу українського військового флоту, на ньому підняли Військово-морський прапор Збройних сил України.
"Даний катер буде виконувати завдання щодо забезпечення потреб ВМС України, поряд з іншим корабельним складом в акваторії Азовського моря", - уточнили в пресслужбі.
Фото: ВМС України поповнилися гідрографічним катером (facebook.com/navy.mil.gov.ua)