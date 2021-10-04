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Флот ВМС України поповнився гідрографічним катером "Дмитро Чубарь"

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Одеса, Понеділок 04 жовтня 2021 18:49
Флот ВМС України поповнився гідрографічним катером "Дмитро Чубарь" Фото: ВМС України поповнилися гідрографічним катером (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Флот ВМС України поповнився гідрографічним катером "Дмитро Чубарь". Корабель буде виконувати завдання в Азовському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС України.

Церемонія передачі ВМС України гідрографічного катера "Дмитро Чубарь" пройшла 4 жовтня в Бердянську. Після оголошення наказу про включення корабля до складу українського військового флоту, на ньому підняли Військово-морський прапор Збройних сил України.

"Даний катер буде виконувати завдання щодо забезпечення потреб ВМС України, поряд з іншим корабельним складом в акваторії Азовського моря", - уточнили в пресслужбі.

Фото: ВМС України поповнилися гідрографічним катером (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

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