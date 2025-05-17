Фицо заговорил о "референдуме" ради отмены санкций против РФ

В Словакии рассматривают возможность отмены будущих санкций против России. Для этого в стране могут провести референдум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Во время интервью Фицо ответил на вопрос репортера, что в Словакии звучат призывы провести референдум по отмене санкций против Российской Федерации.

"Я не думаю, что нужен референдум по этому поводу. Но если будет такой референдум, я его поддержу", - сказал премьер Словакии.

По мнению Фицо, за время действия санкций Россия смогла к ним адаптироваться, а сейчас вред подобные ограничения приносят только Европе.

Премьер высказался, что лично он поддерживает стремление к миру и обратил внимание на то, что последние предложения быстро принять большой пакет санкций против России, по его мнению, выглядят неуместными.

По его словам, такие санкции якобы только углубляют противостояние между Россией и Украиной.

"Я всегда говорил, что мы будем смотреть, не вредят ли санкции Словацкой Республике. Если есть какие-то санкции, которые могут повредить Словацкой Республике, мы наложим на них вето", - подытожил Фицо.