ua en ru
Ср, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финский деревообрабатывающий концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в РФ

Среда 15 мая 2024 03:50
UA EN RU
Финский деревообрабатывающий концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в РФ Иллюстративное фото: финская Metsä Group продала свои дочерние компании в России (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Финский лесопильный концерн Metsä Group объявил о продаже всех дочерних компаний в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу финской компании.

Как заявили в компании, Metsä Group 13 мая завершила транзакцию, в результате которой VLP Group получила право собственности на дочерние предприятия группы:

  • ООО "Метса Свирь";
  • ООО "Метса Форест Санкт-Петербург";
  • ООО "Метса Форест Подпорожье";
  • ООО "Метса Борд Рус".

Стороны договорились не разглашать цену соглашения.

Напомним, финская компания Metsä Group владела миноритарным пакетом акций VLP Group в течение 2003-2017 годов. Однако в 2022 году Metsä Group прекратила свою деятельность в России, включая деятельность лесопильного завода "Свир" и заготовку древесины и продажу картона.

В результате завершенной транзакции Metsä Group больше не владеет никакими активами в России.

Отношения России и Финляндии

Еще в 2023 году Финляндия столкнулась с мигрантами, прибывавшими на границу со стороны России. В основном это были выходцы из Сомали и Ирака.

Поэтому Финляндия решила закрыть границу с Россией.

Позже расследование выяснило, что за наплывом мигрантов на финскую границу стоят российские спецслужбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Финляндия Война в Украине
NEWS
Когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК
Когда заработает е-кабинет военнообязанного и заменит ли он поход в ТЦК
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит