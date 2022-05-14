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До Фінляндії більше не надходить електроенергія з Росії

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Гельсінкі, Субота 14 травня 2022 11:53
До Фінляндії більше не надходить електроенергія з Росії Фото: до Фінляндії більше не надходить електроенергія з Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

До Фінляндії більше не надходить електроенергія з Росії. Інформацію підтвердила компанія Fingrid, яка є оператором національної енергосистеми Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Старший віце-президент Fingrid Рейма Пайвінен заявила, що в компанії "впевнені, що серйозних проблем не виникне". Зокрема, очікується, що Швеція надасть достатню потужність.

Електроенергія з Росії становила близько 10% від загального споживання Фінляндії.

Зазначимо, що напередодні дочірнє підприємство компанії РФ "Інтер РАО" прийняло рішення призупинити продаж електроенергії Фінляндії. Причиною цього в компанії назвали "проблемами з прийомом платежів".

Раніше Кремль спростував намір відключити Фінляндії газ через вступ до НАТО. Росія пригрозила фінській владі "військовими кроками" у відповідь на євроатлантичні устремління Гельсінкі.

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Финляндия Електроенергія з РФ
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