Фото: до Фінляндії більше не надходить електроенергія з Росії (pixabay.com)

До Фінляндії більше не надходить електроенергія з Росії. Інформацію підтвердила компанія Fingrid, яка є оператором національної енергосистеми Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Старший віце-президент Fingrid Рейма Пайвінен заявила, що в компанії "впевнені, що серйозних проблем не виникне". Зокрема, очікується, що Швеція надасть достатню потужність. Електроенергія з Росії становила близько 10% від загального споживання Фінляндії.