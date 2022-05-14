До Фінляндії більше не надходить електроенергія з Росії
До Фінляндії більше не надходить електроенергія з Росії. Інформацію підтвердила компанія Fingrid, яка є оператором національної енергосистеми Фінляндії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Старший віце-президент Fingrid Рейма Пайвінен заявила, що в компанії "впевнені, що серйозних проблем не виникне". Зокрема, очікується, що Швеція надасть достатню потужність.
Електроенергія з Росії становила близько 10% від загального споживання Фінляндії.
Зазначимо, що напередодні дочірнє підприємство компанії РФ "Інтер РАО" прийняло рішення призупинити продаж електроенергії Фінляндії. Причиною цього в компанії назвали "проблемами з прийомом платежів".
Раніше Кремль спростував намір відключити Фінляндії газ через вступ до НАТО. Росія пригрозила фінській владі "військовими кроками" у відповідь на євроатлантичні устремління Гельсінкі.
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