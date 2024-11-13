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Финляндия выделила миллионы евро на реформу образования в Украине

Среда 13 ноября 2024 15:37
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Финляндия выделила миллионы евро на реформу образования в Украине Фото: министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Финляндия выделила 20 миллионов евро на поддержку образовательной реформы в Украине, а также 500 тысяч евро на реформу школьного питания. Эта инициатива была представлена на Европейском региональном форуме школьного питания в Киеве.

Об этом заявил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Финляндии.

Согласно заявлению ведомства, с 2025 по 2028 год Финляндия намерена поддерживать образовательный сектор Украины, направляя значительные средства на реформирование общего среднего образования. Данный проект разработан в тесном сотрудничестве с украинским Министерством образования и науки, а также Министерством образования и культуры и Национальным агентством по образованию Финляндии.

Основной целью программы станет модернизация школьной системы, адаптация образовательных процессов к современным стандартам и обеспечение всесторонней поддержки учащихся.

Важным аспектом реформы будет усиление социальной защиты школьников и внедрение программ психосоциальной помощи, что особенно актуально в условиях войны и вызовов, с которыми сталкивается молодежь в Украине.

Кроме того, Финляндия направит 500 тысяч евро на поддержку программы школьного питания в 2024 году, реализуемой Всемирной продовольственной программой.

Реформа образования в Украине

С 2027 года украинские школьники будут обучаться в школе 12 лет. Первый выпуск учеников, прошедших полное 12-летнее обучение, планируется на 2030 год.

Министерство образования и науки Украины запланировало начало пилотного этапа реформы в сентябре 2025 года. Этот этап продлится до июля 2027 года. В течение этого времени будут отобраны учебные заведения для апробации различных моделей внедрения изменений в образовательный процесс.

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