Финляндия присоединится к коалиции по защите судоходства в Красном море

Вооруженные силы Финляндии присоединятся к международной операции по защите гражданских судов от хуситов в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Соответствующее решение было принято на совместном заседании президента Финляндии Александера Стубба и комитета министров по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Отмечается, что на данном этапе максимум семь финских военных присоединятся к международной операции. Все они будут выполнять различные задачи на должностях в оперативном штабе. В их задачи будет входить обеспечение безопасности судоходства в регионе.

Что предшествовало

В феврале Европейский Союз начал военно-морскую миссию в Красном море под названием Eunavfor Aspides для защиты судоходства в этом регионе.

Вчера, 8 марта, стало известно, что Нидерланды направят в Красное море фрегат Zr. Ms. Tromp с 200 военнослужащими для защиты гражданского судоходства и присоединятся к инициативе ЕС. Официальное решение об отправке корабля правительство страны должно огласить сегодня.

Также 3 марта стало известно, что итальянский корабль Caio Duilio приступил к защите торговых путей от воздушных атак йеменских хуситов. В тот же день корабль военно-морских сил Италии сбил беспилотник, который приближался к судну в Красном море.