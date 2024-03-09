ua en ru
Сб, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финляндия присоединится к коалиции по защите судоходства в Красном море

Суббота 09 марта 2024 06:20
UA EN RU
Финляндия присоединится к коалиции по защите судоходства в Красном море Фото: Финляндия присоединится к защите судоходства в Красном море (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Финляндии присоединятся к международной операции по защите гражданских судов от хуситов в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Соответствующее решение было принято на совместном заседании президента Финляндии Александера Стубба и комитета министров по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Отмечается, что на данном этапе максимум семь финских военных присоединятся к международной операции. Все они будут выполнять различные задачи на должностях в оперативном штабе. В их задачи будет входить обеспечение безопасности судоходства в регионе.

Что предшествовало

В феврале Европейский Союз начал военно-морскую миссию в Красном море под названием Eunavfor Aspides для защиты судоходства в этом регионе.

Вчера, 8 марта, стало известно, что Нидерланды направят в Красное море фрегат Zr. Ms. Tromp с 200 военнослужащими для защиты гражданского судоходства и присоединятся к инициативе ЕС. Официальное решение об отправке корабля правительство страны должно огласить сегодня.

Также 3 марта стало известно, что итальянский корабль Caio Duilio приступил к защите торговых путей от воздушных атак йеменских хуситов. В тот же день корабль военно-морских сил Италии сбил беспилотник, который приближался к судну в Красном море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йемен Финляндия
NEWS
Дроны ночью массово атаковали Таганрог: сообщают о повреждении авиазавода
Дроны ночью массово атаковали Таганрог: сообщают о повреждении авиазавода
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США