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Фінляндія очікує припинення постачання газу з Росії вже 20-21 травня

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Гельсінкі, Середа 18 травня 2022 14:48
Фінляндія очікує припинення постачання газу з Росії вже 20-21 травня Фото: Фінляндія очікує припинення постачання газу з Росії (gasum.com)
Автор: Марія Кучерявець

Фінська державна газова компанія GASUM очікує, що імпорт природного газу з РФ може припинитися вже 20 або 21 травня. Раніше вона відмовилася платити російській стороні в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Gasum вважає, що існує реальний ризик припинення постачання природного газу за контрактом компанії, а також ймовірність припинення імпорту природного газу з Росії до Фінляндії або пізно ввечері в п'ятницю, 20 травня, або в суботу, 21 травня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що компанія не отримувала жодної інформації щодо цього - ні від "Газпром експорту", ні від російського оператора.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що фінська енергетична компанія Gasum відмовилася приймати вимогу "Газпром експорту" про перехід на розрахунки в рублях. Компанія подає в арбітраж відповідно до контракту.

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