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У Фінляндії пропонують карати за поширення фейків від імені іншої держави

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Фінляндія, Субота 06 серпня 2022 18:51
У Фінляндії пропонують карати за поширення фейків від імені іншої держави Фото: у Фінляндії пропонують карати за розповсюдження дезінформації від імені іноземної держави (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба розвідки та безпеки Фінляндії (Supo) запропонувала криміналізувати розповсюдження дезінформації від імені іноземної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Відповідно до заяви Supo від квітня, цей закон буде застосовуватися до ситуацій, коли служба іноземної розвідки або особа, яка діє від імені служби іноземної розвідки, намагається зловмисно вплинути на прийняття рішень у фінській державі чи суспільстві.

Депутат Арі Копонен підтримав пропозицію Supo та подав проект рішення до парламенту.

Заступник директора Supo Теему Турунен зазначив, що заходи покарання будуть спрямовані на тих, хто свідомо поширює дезінформацію.

"Це стосується ситуацій, коли особа знає, що він чи вона діє від імені іноземної розвідувальної служби, і продовжує це робити, незважаючи на попередження влади", - сказав він.

При цьому поки не повідомляється, який вид покарання пропонують застосовувати у разі поширення дезінформації.

Як повідомлялося раніше, фінське місто Лаппеенранта, що знаходиться біля кордону з РФ, буде щодня включати гімн України.

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