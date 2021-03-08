У Фінляндії оголосили тритижневий локдаун через COVID-19
Парламент Фінляндії ухвалив закон, яким запроваджуються нові обмеження до 28 березня. Локдаун необхідний для боротьби з епідемією COVID-19.
Про це повідомляє Yle.
Згідно з законом, ресторани закриються для відвідувачів на три тижні майже всієї Фінляндії - у 15 провінціях з 19.
Згідно з законом, робота громадського транспорту може бути обмежена за запитом лікарень, якщо того вимагає ситуація з захворюванням. Обмеження вводяться для стримування ситуації із захворюванням в районах поширення і прискорення епідемії.
Водночас комендантську годину вводитися не буде. Заклади, які надають базові послуги, такі як магазини, банки або перукарні, будуть відкритими.
Як повідомляло РБК-Україна, у Фінляндії вирішили перенести муніципальні вибори через пандемію коронавірусу. Муніципальні вибори у Фінляндії були заплановані на 18 квітня, проте тепер їх вирішили перенести на 13 червня.
Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністе розкритикував Європейський союз за політику спільних закупівель вакцин проти коронавірусу. Він вважає, що такий метод виявився неефективним.