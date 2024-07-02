Без финансирования. Почему Кабмин сорвал строительство третьего уровня защиты энергообъектов

Войска Российской Федерации продолжают систематические террористические атаки по энергетическим объектам Украины. Для противодействмя этому в Украине уже к концу 2024 года планировали построить мощную трехуровневую защиту 22 объектов энергетики. Соответствующий проект по поручению президента должен был реализовать Кабинет министров совместно с Генеральным штабом ВСУ.

Впрочем, в начале этой недели вовлеченные в строительство фортификационных конструкций представители бизнеса заявили, что все работы остановлены из-за большой задолженности, а премьер-министр Денис Шмыгаль лично блокирует финансирование проекта.

О том, что стало причиной остановки финансирования, какова роль Дениса Шмыгаля в этом и какие последствия ожидают Украину, — подробнее в статье РБК-Украина.

Атаки на энергетику

Впервые о строительстве защиты энергетических объектов заговорили в октябре 2022 года. Тогда россияне начали массированно обстреливать энергетическую инфраструктуру. Уже через месяц произошел блэкаут — были отключены все энергоблоки у подконтрольных Украине АЭС.

В общей сложности за первый год полномасштабного вторжения россияне 255 раз ударили по объектам энергетики, сообщал Офис генпрокурора. Больше всего пострадали Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

Данных по масштабам разрушений власти не публиковали. Едва ли не единственной официальной информацией о последствиях российских обстрелов стал отчет программы развития ООН. В нем говорится, что по состоянию на 30 апреля 2023-го общая мощность генерации, то есть выработка электричества, уменьшилась более чем вдвое — с 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.

Больше всего пострадала маневровая мощность — электричество, которое производят теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Их мощности сократились на 68%.

Кроме мощностей, производящих электричество, важной частью системы есть и распределительные станции. Повреждены или разрушены были 42 из 94 критически важных высоковольтных трансформаторов.

План Б для энергетики

На этом фоне президент и инициировал экспериментальный проект строительства, ремонта и других инженерно-технических мероприятий для защиты объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора. Это решение неоднократно рассматривалось на заседании Ставки и СНБО.

Во исполнение поручения президента 27 декабря 2022 года было принято соответствующее постановление №1482. Главным заказчиком и распорядителем бюджетных средств по 22 подстанциям НСК "Укрэнерго" стало Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Подрядными организациями выступили "Автострада", "Онур", "Основа", "Энерго-дорожное строительство", "Автомагистраль-Юг", "Ростдорстрой", "ДРСУ-48", "ИК "АРКОН", "ПБС", "Техно-строй-центр", "Техномайн-инжиринг".

Первые работы на объектах начались уже в апреле 2023 года. Они были реализованы по модели desing&biuld с одновременной разработкой проектной документации. Предшествовали этому несколько обучающих поездок рабочей группы в Британию, а все проектные решения соглашались с Генштабом, "Укрэнерго" и международными партнерами (США, Британия, Япония).

В рамках программы в Глевахе была построена отдельная модель экспериментального объекта фортификационного сооружения, испытанная в декабре 2023 года на предмет прочности и защиты от взрывов. По результатам испытаний построенный объект показал отличные результаты.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ни одна страна Европы не имеет подобных защитных сооружений третьего уровня и, соответственно, не имеет опыта в их проектировании. Этот опыт был уникален как для нас, так и для наших международных партнеров, поэтому на испытаниях кроме украинской стороны также присутствовали военные инженеры из Британии, США, Германии и Японии. Они осуществляли сопровождение испытаний и составили по его результатам отчет, отправленный послам стран G7.

В январе этого года тогдашний глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что за 2024 год агентство планирует построить трехуровневую защиту всех 22 объектов энергетики Украины.

В марте отдельным приказом президент поручил реализовать проекты строительства защитных сооружений третьего уровня защиты объектов энергетики.

Но на сегодняшний день указанное поручение не выполняется — работы на всех объектах защитных сооружений третьего уровня защиты полностью остановлены из-за отсутствия финансирования.

Перед подрядчиками непогашена многомиллиардная задолженность за проделанные работы и закупленные материалы. Как сообщил в Facebook владелец "Автострады", которая, среди прочего, должна была построить защиту третьего уровня для самой большой подстанции в Украине, объем выделенных на строительство средств не превышает 10% от потребности. "Это прямое нарушение решения Ставки Верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны", — заявил Максим Шкиль.

В то же время, по данным Украинской инфраструктурной ассоциации UNITE, на апрель 2024 года Министерство финансов задолжало уже более 20 миллиардов гривен компаниям, восстанавливающим поврежденную врагом инфраструктуру.

Бизнес убежден: необходимо как можно скорее предусмотреть финансирование погашения долгов и финансирования для завершения всего комплекса робот на объектах и выполнения решения президента на СНБО.

"Враг разрушает критическую инфраструктуру, потому что от нее зависит экономика и нацбезопасность. Следовательно, ее восстановление это приоритет на уровне с оружием", — подчеркнул исполнительный директор UNITE Игорь Самоходский.

Три уровня безопасности

Все проектные решения в рамках строительства защиты третьего уровня объектов энергетики должны быть согласованы с Генштабом и Государственной службой чрезвычайных ситуаций.

Первый уровень защиты предполагает сооружение габионов и биг-бегов. Как известно, сегодня Агентство восстановления защищает 90 объектов в 21 области от обломков дронов и ракет.

Габионы – разновидность ограждающих конструкций, изготовленных из прочной металлической сетки, наполненной камнями.

Биг-бег — мягкий контейнер, промышленная тара, изготовленная из гибкого материала и предназначенная для перевозки и хранения различного рода грузов и материалов, имеющих сыпучую консистенцию, такие, как песок.

Второй уровень – защита от дронов и шахедов. Речь идет о строящихся бетонных конструкциях вокруг основной сети "Укрэнерго" с марта 2023 года. Под защитой должны быть 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях.

Третий уровень – защита от ракет. Цель – защитить 22 подстанции от прямого попадания мощнейшими ракетами в 14 областях. Здесь работают с Укрэнерго, которое формирует задачи на проектирование и строительство.

При проектировании используются исходные данные от Генштаба, также — руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов при прохождении обучения в Британии по нормативам и стандартам Британии и США.

Планы по трехуровневой защите энергообъектов Украины

(фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины/Facebook)

Поскольку особых сдвигов в реализации постановления на данный момент нет, на крайнем заседании Ставки ( 20 июня 2024 года, — ред.) президент Владимир Зеленский снова дал поручение правительству представить "четкий план достройки защитных сооружений для энергетики".

"По каждому такому объекту - четкий срок завершения работ. Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне", — сказал глава государства.

Почему план провалился и что будет с энергетикой

В разговоре с РБК-Украина уже экс-глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафа Найем отмечает: команда агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий со стороны правительства еще с ноября прошлого года.

"Нас начали "кошмарить" бюрократией, когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления соглашались в правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с бессмысленными замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор. Правительство уже третий месяц не согласовывает выплату почти 150 млн евро, привлеченных государством в Еврокомиссии по программе "Поддержка быстрого восстановления Украины" для критически важных проектов, в том числе водопровода и защиты энергетики", — говорит Найем.

В свою очередь представители компаний-подрядчиков считают: ответственность за остановку строительства третьего уровня защиты энергетических объектов несет лично глава Кабмина Денис Шмыгаль, и утверждают, что он полностью остановил все платежи и дал поручение Бюро экономической безопасности и Государственной аудиторской службе проверить цены и строительство защиты энергетических. после критики действий правительства в апреле этого года. В это время бизнес впервые публично заговорил о большой задолженности перед подрядчиками за работы по восстановлению критической инфраструктуры.

По мнению Найема, несвоевременная оплата работы подрядчиков подрывает доверие к государству; замедляет, а в некоторых направлениях – полностью остановило строительные работы, а это – потеря доверия и рынка, и местных властей, и граждан. Но главное, что это негативно влияет на обороноспособность страны, логистику грузов, защиту критической инфраструктуры и экспорт товаров. Очевидно, что такие действия рано или поздно должны повлечь за собой критику не только внутри страны, но и со стороны международных партнеров.

"Стоимость проекта по строительству фортификационных сооружений для объектов энергетики оценивается по меньшей мере в 60 млрд гривен. Это значительная сумма, особенно для воюющей страны, но не надо забывать об обратном эффекте для экономики. Если эти средства выделяются, то почти 30-40% из них вернется в государственный бюджет путем платы налогов, заработных плат для работников в смежных отраслях и т.д. То есть реальные потери для бюджета были бы значительно меньше", – объясняет собеседник издания, причастный к реализации проекта.

Впрочем, невыплата долгов государством сегодня не только подрывает текущие работы, но и ставит под угрозу предстоящие усилия по восстановлению и защите инфраструктуры, уверены в Украинской инфраструктурной ассоциации UNITE.

В частности, из-за бездействия премьера путем остановки финансирования инфраструктурных объектов, в том числе строительства третьего уровня защиты энергетических объектов, в Украине сегодня энергетический коллапс, добавляет Шкиль.

Действительно, в мае этого года глава Минэнерго отметил, что в последние месяцы украинская энергосистема получила наибольшие повреждения со времен начала полномасштабной войны с Россией, поэтому призвал потребителей бережно потреблять электроэнергию и готовиться для крайне сложной зимы.

Но если уже сейчас в направлении защиты распределительных подстанций и дальнейшего плана действий по укреплению энергосистемы ничего не предпринимать, спрогнозировать дальнейшие события в энергетическом секторе с каждой новой атакой будет еще сложнее.