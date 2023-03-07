Философия отличается. Игнат объяснил, в чем сложность обучения на западных самолетах

Система управления западных и советских боевых самолетов существенно отличается. Поэтому два украинских пилота отбыли в США, чтобы определить, сколько нужно времени и средств для возможного обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Они (партнеры, - ред.) хотят понять уровень подготовки украинских пилотов, поскольку философия управления советской техникой несколько иная, чем философия управления западной техникой. Приводил пример, даже ручка управления самолетов советских, истребителей находится посередине, там (в западных самолетах, - ред.) находится сбоку. Бортовое оборудование, которое нужно тоже понять, как оно работает", - объяснил спикер.

Игнат добавил, что два украинских пилота, которые прибыли в США, должны помочь проанализировать, сколько времени понадобится на обучение.

Он отметил, что обучение для овладения западными самолетами должны пройти не только украинские пилоты, но и военные инженеры, обеспечивающие работу авиации.

Напомним, два опытных украинских пилота отбыли в США, чтобы пройти для обучения на авиационном симуляторе.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что цель поездки пилотов - не обучение на самолетах, а анализ умений и навыков для вероятных тренировок украинских летчиков в будущем.

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