Фільм "У полоні стихії": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер фільму-катастрофи "У полоні стихії", сюжет картини і виконавці головних ролей

На екрани українських кінотеатрів 21 червня виходить картина "У полоні стихії". Дивитися онлайн трейлер захоплюючого фільму-катастрофи про кохання можна у нас на Styler.

"У полоні стихії": онлайн трейлер

Фільм "У полоні стихії" (оригінальна назва "Adrift") заснований на реальних подіях, які сталися під час шторму в Тихому океані в 1983 році. Дивовижна історія порятунку пари закоханих лягла в основу сюжету кінороботи режисера Бальтасара Кольмакура, який зняв такі відомі фільми як "Еверест", "Клятва".

Офіційний трейлер "У полоні стихії" (YouTube / Вольга Україна)

Головні ролі виконали Шейлін Вудлі ("Нащадки", "Дивергент", "Велика маленька брехня") та Сем Клафлін ("Пірати Карибського моря: На дивних берегах", "Голодні ігри: І спалахне полум'я", "До зустрічі з тобою") .

Сюжет драми "У полоні стихії"

Тамі і Річард познайомилися і полюбили одне одного на Таїті. Річард захоплюється яхтами і одного разу отримує пропозицію перевезти розкішне судно океаном до Каліфорнії. Хлопець пропонує коханій відправитися в цю подорож Тихим океаном разом.

Кадр з фільму "У полоні стихії"​​​​​​​ (YouTube / Вольга Україна)

Абсолютно несподівано яхта потрапляє в епіцентр найпотужнішого урагану, через що їх життя потрапляє повністю під владу стихії. Щоб врятувати себе і коханого, Тамі доведеться проявити силу духу і побороти відчай, не дивлячись на те, що судно знаходиться за тисячі кілометрів від берега.