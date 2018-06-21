Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Фільм "У полоні стихії": дивитися онлайн трейлер

STYLERКіно        21.06.2018 - 09:00
Кадр з фільму "У полоні стихії" (YouTube / Вольга Україна)
Кадр з фільму "У полоні стихії" (YouTube / Вольга Україна)

Офіційний трейлер фільму-катастрофи "У полоні стихії", сюжет картини і виконавці головних ролей

На екрани українських кінотеатрів 21 червня виходить картина "У полоні стихії". Дивитися онлайн трейлер захоплюючого фільму-катастрофи про кохання можна у нас на Styler.

"У полоні стихії": онлайн трейлер

Фільм "У полоні стихії" (оригінальна назва "Adrift") заснований на реальних подіях, які сталися під час шторму в Тихому океані в 1983 році. Дивовижна історія порятунку пари закоханих лягла в основу сюжету кінороботи режисера Бальтасара Кольмакура, який зняв такі відомі фільми як "Еверест", "Клятва".

Офіційний трейлер "У полоні стихії" (YouTube / Вольга Україна)

Головні ролі виконали Шейлін Вудлі ("Нащадки", "Дивергент", "Велика маленька брехня") та Сем Клафлін ("Пірати Карибського моря: На дивних берегах", "Голодні ігри: І спалахне полум'я", "До зустрічі з тобою") .

Сюжет драми "У полоні стихії"

Тамі і Річард познайомилися і полюбили одне одного на Таїті. Річард захоплюється яхтами і одного разу отримує пропозицію перевезти розкішне судно океаном до Каліфорнії. Хлопець пропонує коханій відправитися в цю подорож Тихим океаном разом.

Кадр з фільму "У полоні стихії"​​​​​​​Кадр з фільму "У полоні стихії"​​​​​​​ (YouTube / Вольга Україна)

Абсолютно несподівано яхта потрапляє в епіцентр найпотужнішого урагану, через що їх життя потрапляє повністю під владу стихії. Щоб врятувати себе і коханого, Тамі доведеться проявити силу духу і побороти відчай, не дивлячись на те, що судно знаходиться за тисячі кілометрів від берега.

8 фільмів за сценарієм Івана Драча: "Пропала грамота", "Вечори на хуторі біля Диканьки" та інші Фільм "8 подруг Оушена": дивитися онлайн трейлер
Теги: кіно, премьера
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся