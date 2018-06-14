Фільм "План втечі 2": дивитися онлайн трейлер

Офіціальній трейлер блокбастеру "План втечі 2" з Сильвестром Сталлоне

"План втечі 2": трейлер онлайн

Продовження бойовика "План втечі" виходить на екрани українських кінотеатрів у четвер, 14 червня. Фільм є спільною роботою американської і китайської знімальних груп.

Офіційний трейлер фільму "План втечі 2" (YouTube / Kinomania Films Distribution)

Режисером "Плану втечі 2" є Стівен С. Міллер. Головна роль, як і в першій частині блокбастера, дісталася Сильвестру Сталлоне. У фільмі також знімалися Дейв Батіста ( "Вартові галактики 1, 2", "Той, що біжить по лезу 2049"), Джессі Меткалф ("Відчайдушні домогосподарки", "Пристрасті"), популярний американський репер Кертіс Джексон (50 Cent), Джеймі Кінг ("Місто гріхів", "Оптом дешевше 2") та інші.

Сюжет бойовика "План втечі 2"

Рей Бреслін - керівник групи фахівців, які займаються організацією втеч з найбільш захищених і охоронюваних в'язниць світу. За свою кар'єру Рею не раз доводилося самому втікати з ув'язнення, куди його спеціально поміщали для вивчення всіх недоліків систем безпеки

Одного разу працівника з команди Бресліна викрадають і поміщають у суперскладну в'язницю з електронною системою охорони, яка постійно змінює свою форму. Намагаючись звільнити цінного працівника з ув'язнення, Бресліну доведеться піти багато на що і відновити старі небезпечні знайомства.