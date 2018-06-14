Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Фільм "План втечі 2": дивитися онлайн трейлер

STYLERКіно        14.06.2018 - 10:00
Кадр з фільму "План втечі 2" (YouTube / Kinomania Films Distribution)
Кадр з фільму "План втечі 2" (YouTube / Kinomania Films Distribution)

Офіціальній трейлер блокбастеру "План втечі 2" з Сильвестром Сталлоне

"План втечі 2": трейлер онлайн

Продовження бойовика "План втечі" виходить на екрани українських кінотеатрів у четвер, 14 червня. Фільм є спільною роботою американської і китайської знімальних груп.

Офіційний трейлер фільму "План втечі 2" (YouTube / Kinomania Films Distribution)

Режисером "Плану втечі 2" є Стівен С. Міллер. Головна роль, як і в першій частині блокбастера, дісталася Сильвестру Сталлоне. У фільмі також знімалися Дейв Батіста ( "Вартові галактики 1, 2", "Той, що біжить по лезу 2049"), Джессі Меткалф ("Відчайдушні домогосподарки", "Пристрасті"), популярний американський репер Кертіс Джексон (50 Cent), Джеймі Кінг ("Місто гріхів", "Оптом дешевше 2") та інші.

Сюжет бойовика "План втечі 2"

Рей Бреслін - керівник групи фахівців, які займаються організацією втеч з найбільш захищених і охоронюваних в'язниць світу. За свою кар'єру Рею не раз доводилося самому втікати з ув'язнення, куди його спеціально поміщали для вивчення всіх недоліків систем безпеки

Одного разу працівника з команди Бресліна викрадають і поміщають у суперскладну в'язницю з електронною системою охорони, яка постійно змінює свою форму. Намагаючись звільнити цінного працівника з ув'язнення, Бресліну доведеться піти багато на що і відновити старі небезпечні знайомства.

Голлівудську актрису обманом змусили знятися голою У Києві зняли американський міні-серіал про Чорнобиль: усі подробиці
Теги: кіно, премьера, трейлер
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся