Фільм "Місія неможлива: Фолаут": дивитися онлайн трейлер

Кадр з фільму "Місія нездійсненна: Фоллаут" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Офіційний трейлер бойовика "Місія неможлива: Фолаут", сюжет і виконавці головних ролей у фільмі

26 липня в Україні стартує пригодницький бойовик "Місія неможлива: Фолаут". Дивитися онлайн трейлер гостросюжетного фільму можна у нас на Styler.

"Місія неможлива: Фолаут": онлайн трейлер

"Місія неможлива: Фолаут" є продовженням культового бойовика з Томом Крузом. Це вже шоста частина франшизи "Місія неможлива", перший фільм якої вийшов 22 роки тому.

Офіційний трейлер фільму "Місія неможлива: Фолаут" (YouTube/B & H Film Distribution Company)

Режисером картини став Крістофер Маккуорі, він же є автором сценарію і співпродюсером. Головна роль, як і в попередніх частинах шпигунського екшену, належить Тому Крузу. Акторові довелося готуватися до ролі майже рік. Під час зйомок однієї з небезпечних сцен Круз зламав ребро, через що у виробництві фільму на деякий час була оголошена перерва.

У бойовику також знімалися: Ребекка Фергюсон ("Дівчина в поїзді", "Живе", "Найвеличніший шоумен"), Алек Болдуін ("Вілл і Грейс", "Відступники", "Римські пригоди"), Вінг Реймс (серія фільмів "Місія неможлива", "Кримінальне чтиво", "Дон Кінг: Тільки в Америці"), Ванесса Кірбі ("Великі надії", "Корона" ,"Еверест").

Сюжет картини "Місія неможлива: Фолаут"

Сюжет 6 частини франшизи продовжує події, показані у фільмі "Місія неможлива Плем'я ізгоїв". Минають роки, але спецагент Ітан Хант залишається найкращим у своїй справі.

Незважаючи на провал останньої місії, Хант зі своєю новою командою спробує знову все виправити і врятувати світ від страшної катастрофи. Йому доведеться боротися з новими злими геніями, в руках у яких опинилася смертоносна зброя.