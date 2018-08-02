Фільм "Крістофер Робін": дивитися онлайн трейлер

Кадр з фільму "Крістофер Робін" (facebook.com/DisneyUkraine)

Офіційний трейлер пригодницької комедії "Крістофер Робін", сюжет і акторський склад фільму

2 серпня на екрани українських кінотеатрів виходить картина "Крістофер Робін". Дивитися онлайн трейлер фільму студії Disney можна у нас на Styler.

"Крістофер Робін": онлайн трейлер

Фільм за мотивами знаменитої книги Алана Мілна про ведмедика Вінні-Пуха та його друзів був знятий режисером Марком Фостером ("Світова війна Z", "Чарівна країна", "Квант милосердя").

Офіційний трейлер фільму "Крістофер Робін" (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Сценарій до картини написав Том Маккарті ("Вгору", "В центрі уваги", "Станційний доглядач").

Головну роль Крістофера Робіна виконав популярний голлівудський актор Юен Макгрегор ("Мулен Руж", "Красуня і чудовисько", "Зоряні війни: Пробудження сили"). У фільмі також знімалися Хейлі Етвел, Тобі Джонс, Кріс О'Дауд, Бред Геррет та інші.

Глядачі також побачать улюблених казкових персонажів: Вінні-Пуха, Порося, Ослика, Тигреня.

Фото: Плюшеві герої фільму "Крістофер Робін" (facebook.com/DisneyUkraine)

Сюжет картини "Крістофер Робін"

Добра казкова комедія відмінно підійде для перегляду всією сім'єю. Сюжет розповідає про те, як улюблені персонажі залишають Стоакровий ліс і відправляються у велике місто на допомогу своєму другові.

Крістофер Робін з маленького хлопчика перетворився в бізнесмена, якому зовсім не вистачає часу на дружину і дочку. Життя Крістофера перетворилася в сумну рутину і зовсім втратила фарб. Але зустріч з Вінні повинна все змінити.

Разом вони повернуться в Великий ліс, щоб відшукати старих друзів і відродити дитячу віру в диво.