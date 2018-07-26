Фільм "Брама": дивитися онлайн трейлер

Кадр з фільму "Брама" (YouTube/Dergkino Ukraine)

Офіційний трейлер містичного трилера "Брама", факти про фільм, сюжет і акторський склад

26 липня в прокат виходить український трилер "Брама". Дивитися онлайн трейлер фільму про Чорнобильську зону можна у нас на Styler.

"Брама": онлайн трейлер

Фільм "Брама" був знятий за мотивами популярної п'єси Павла Ар'є "На початку і в кінці часів", постановка якої мала великий успіх в театрах України та за кордоном.

Офіційний трейлер фільму "Брама" (YouTube / Dergkino Ukraine)

Режисером фільму виступив Володимир Тихий. Він також брав участь у написанні сценарію і є одним з продюсерів.

Ролі в українському трилері виконали Віталіна Біблів, Ярослав Федорчук, Дмитро Ярошенко, Дмитро Тубольцев та інші. Головну героїню грає Ірма Вітовська ("Леся+Рома", "Останній москаль"). Для перевтілення їй накладали кілька шарів гриму.

Зйомки картини проходили в одному з сіл Овруцького району Житомирської області, в зоні часткового відселення.

Трилер "Брама" є одним з переможців конкурсного відбору Держкіно. Зйомки проходили при 50% державного фінансування.

Сюжет картини "Брама"

Дія трилера відбувається в Чорнобильській зоні відчуження. Главою сім'ї є баба Пріся. За її розповідями, під час війни вона сама зарізала 12 есесівців, а зараз спілкується з русалками і їсть галюциногенні гриби.

Разом з бабкою живуть онук Вова і дочка Слава, яку покинув чоловік. Розмірене життя родини несподівано закінчується, коли Пріся отримує містичне послання про те, що незабаром повинна статися катастрофа.