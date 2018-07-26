Фільм "Брама": дивитися онлайн трейлер

Офіційний трейлер містичного трилера "Брама", факти про фільм, сюжет і акторський склад
26 липня в прокат виходить український трилер "Брама". Дивитися онлайн трейлер фільму про Чорнобильську зону можна у нас на Styler.
Фільм "Брама" був знятий за мотивами популярної п'єси Павла Ар'є "На початку і в кінці часів", постановка якої мала великий успіх в театрах України та за кордоном.
Офіційний трейлер фільму "Брама" (YouTube / Dergkino Ukraine)
Режисером фільму виступив Володимир Тихий. Він також брав участь у написанні сценарію і є одним з продюсерів.
Ролі в українському трилері виконали Віталіна Біблів, Ярослав Федорчук, Дмитро Ярошенко, Дмитро Тубольцев та інші. Головну героїню грає Ірма Вітовська ("Леся+Рома", "Останній москаль"). Для перевтілення їй накладали кілька шарів гриму.
Зйомки картини проходили в одному з сіл Овруцького району Житомирської області, в зоні часткового відселення.
Трилер "Брама" є одним з переможців конкурсного відбору Держкіно. Зйомки проходили при 50% державного фінансування.
Дія трилера відбувається в Чорнобильській зоні відчуження. Главою сім'ї є баба Пріся. За її розповідями, під час війни вона сама зарізала 12 есесівців, а зараз спілкується з русалками і їсть галюциногенні гриби.
Разом з бабкою живуть онук Вова і дочка Слава, яку покинув чоловік. Розмірене життя родини несподівано закінчується, коли Пріся отримує містичне послання про те, що незабаром повинна статися катастрофа.