Фільм "Аксель": дивитися онлайн трейлер

Кадр з фільму "Аксель" (YouTube/Kinomania Films Distribution)

Офіційний трейлер фантастичного екшену "Аксель", сюжет і виконавці головних ролей

16 серпня в українському прокаті стартує показ пригодницького фільму "Аксель". Дивитися онлайн трейлер картини можна у нас на Styler.

"Аксель": трейлер онлайн

Фантастичний фільм про пригоди мотоцикліста Майлза і його друга робопса на прізвисько AXL є режисерським дебютом Олівера Дейлі.

Офіційний трейлер фільму "Аксель" (YouTube / Kinomania Films Distribution)

Картина була знята американськими кіностудіями Global Road Entertainment/ Lakeshore Entertainment/ Phantom Four Films. Режисер Олівер Дейлі також виступив і сценаристом фільму.

Ролі в "Акселі" виконали молоді, але вже популярні актори. Головного персонажа Майлза зіграв Алекс Ностдатер ("Агенти Щ.И.Т.", "Колонія"). У фільмі також знімалися Томас Джейн ("Кривавий четвер", "Спокуса", "Туман"), Амін Наземзадех ("Дівчина повертається одна вночі додому"), Беккі Джі ("Могутні рейнджери") та інші.

Сюжет картини "Аксель"

Фантастичний екшн відмінно підійде для перегляду всією сім'єю. Дія фільму розгортається навколо двох основних персонажів. Майлз - підліток, який обожнює їздити на мотоциклі. Під час однієї зі своїх мотопрогулянок хлопець потрапляє на смітник техніки в пустелі і абсолютно випадково знаходить робота-пса.

AXL - високотехнологічний робот у вигляді собаки, котрий був створений для захисту солдатів. В одній з моделей стався збій і її відправили на звалище. Там пса і знайшов Майлз.

Володіючи штучним інтелектом, пес Аксель відразу прив'язався до свого нового друга. Однак військові захотіли повернути робота. Бажаючи захистити вихованця Майлз, вирішує виступити проти них.