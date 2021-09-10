На Філіппінах продовжили режим лиха через COVID ще на рік

Президент Філіппін Родріго Дутерте продовжив режим надзвичайного стану через COVID. Він діятиме щонайменше до 12 вересня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Manila Times .

У своїй прокламації Дутерте зазначив, що навіть попри "значні успіхи" уряду в боротьбі з пандемією, "число випадків захворювання і смертей, викликаних COVID-19, продовжує зростати, попри зусилля і заходи щодо їх стримування".

Продовження надзвичайного стану було рекомендовано Національною радою щодо зменшення небезпеки стихійних лих та управління ними.

"Це продовження, серед іншого, дозволить національному уряду, а також місцевим органам влади продовжувати реалізацію програми з вакцинації; використовувати відповідні кошти, включаючи Фонд швидкого реагування, у своїх зусиллях щодо забезпечення готовності до стихійних лих і реагування на них для стримування поширення COVID-19; відстежувати і контролювати ціни на предмети першої необхідності і товари першої необхідності; і надавати основні послуги постраждалому населенню", - заявив президент Філіппін.

Всім урядовим установам і органам місцевого самоврядування було наказано продовжувати надавати всебічну допомогу і співпрацю один з одним, а також мобілізувати необхідні ресурси для своєчасного прийняття критичних, термінових і відповідних заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха, щоб зменшити і усунути загрозу COVID-19.

Президент також наказав усім правоохоронним органам забезпечити мир і порядок у постраждалих районах.