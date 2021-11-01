"Філіп Морріс" запускає в Україні IQOS VEEV - свою першу под-систему

В Україні розпочався продаж IQOS VEEV від "Філіп Морріс". Цей пристрій - найновіша под-система у портфелі бренду IQOS.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

З виходом IQOS VEEV повнолітні українські курці, що не відмовляються від сигарет, отримали ширший вибір науково обґрунтованих та менш шкідливих альтернатив, на які вони можуть переключитися.

"Ми бачимо майбутнє компанії саме у цьому напрямку. Наше головне завдання - надати повнолітнім курцям, які інакше продовжували б курити, можливість знизити ризики для здоров’я, обравши менш шкідливу альтернативу сигаретам", - коментує генеральний директор "Філіп Морріс" в Україні Костас Сальварас.

Попередні пристрої, представлені "Філіп Морріс" в Україні, - IQOS та lil SOLID - побудовані на базі технології нагрівання тютюну. IQOS VEEV - це под-система, що випаровує нікотиновмісну рідину за допомогою технології нагрівання IQOS VEEV MESH.

В IQOS VEEV використовуються спеціальні одноразові картриджі (поди VEEV). Завдяки особливій конструкції їх не можна розібрати, пошкодити чи долити не призначену для цього рідину. Система контролю IQOS MESH визначає, коли рівень рідини занизький та вимикає пристрій автоматично. Це захищає його від перегрівання, неприємного присмаку, та забезпечує виділення значно меншого рівня шкідливих речовин у порівнянні з сигаретами.

Використання IQOS VEEV не виключає всі ризики.

Особливістю под-системи є можливість підключення через додаток IQOS App для регулювання потужності, підрахунку затяжок та іншої інформації. Як доповнення до існуючих заходів Philip Morris International щодо запобігання доступу до тютюнових виробів неповнолітніми особами, додаток дає можливість користувачам блокувати та розблокувати пристрій на свій розсуд.

IQOS VEEV вже презентуваний в Італії, Фінляндії, Чехії, Хорватії та Новій Зеландії.

Philip Morris International працює над продуктами зі зниженим ризиком для повнолітніх курців з 2007 року і з кожною новою розробкою стає на крок ближчою до стратегічної мети - майбутнього без тютюнового диму. За цей час компанія вклала у дослідження, розробку, виробництво та комерціалізацію продуктів зі зниженим ризиком понад 8,1 млрд доларів.