"Филип Моррис" уплатила 28,9 млрд грн налогов в Украине за первое полугодие 2025 года
За первые шесть месяцев этого года компания "Филип Моррис" в Украине перечислила в государственный бюджет 28,9 млрд грн налогов. Это на 17% или 5 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.
Основная часть этой суммы приходится на акцизный налог - 22,9 млрд грн, а еще 5,4 млрд грн - это НДС.
"Увеличение наших налоговых платежей имеет две главные причины. Во-первых, в этом году вступил в силу закон о повышении акцизов на табачные изделия согласно рекомендациям МВФ и Еврокомиссии. Во-вторых, выросли цены, а следовательно, и суммы уплаченного НДС. Если в прошлом году средняя стоимость пачки сигарет составляла 80-90 грн, то сейчас она уже на уровне 110-120 грн", - пояснил финансовый директор "Филип Моррис" в Украине Сергей Кальнооченко.
В то же время он подчеркнул, что государственный бюджет мог бы получить еще больше, если бы не существенный рост нелегального рынка табачных изделий.
"Доля легального рынка сокращается из-за усиления теневого сегмента. Согласно исследованию Kantar Украина, в апреле 2025 года доля нелегальной продукции достигла 16,2% против 12,6% в октябре 2024-го. В деньгах это означает 25,2 млрд грн недополученных поступлений. И это не только потери для бюджета, но и для нас как международного производителя: потребитель вместо качественного легального продукта часто покупает подделки сомнительного качества, за которые не уплачиваются налоги", - добавил Кальнооченко.
"Филип Моррис" продолжает работать над тем, чтобы рынок оставался прозрачным, а бюджет - наполненным.
"Мы убеждены, что борьба с нелегальной торговлей является общей задачей бизнеса и государства", - подытожил он.
Ассортимент бездымных продуктов PMI
Ассортимент бездымных продуктов PMI включает системы для электрического нагрева табака, а также продукты с никотином для перорального приема.
С 2008 года PMI инвестировала более 14 миллиардов долларов США в разработку, научные исследования и коммерциализацию инновационных бездымных продуктов для совершеннолетних курильщиков, которые иначе продолжали бы курить, с целью полного прекращения продажи сигарет.
Компания "Филип Моррис Украина" (ФМУ) работает на украинском рынке с 1994 г. и за это время инвестировала в экономику Украины более 750 млн долларов США. В 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области, в которую инвестировала 30 млн долларов и создала 250 рабочих мест. Кроме этого, за последние 2 года было выделено 16 млн долларов в запуск и коммерциализацию бездымных продуктов и никотиновых подушечек ZYN в Украине.
С начала полномасштабного вторжения "Филип Моррис Украина" выделила 850 млн грн на поддержку сотрудников, а также более 400 млн грн на гуманитарные проекты.
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