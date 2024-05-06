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Филатов вручил военным, спасателям и коммунальщикам сертификаты на новое жилье

Понедельник 06 мая 2024 17:11
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Филатов вручил военным, спасателям и коммунальщикам сертификаты на новое жилье Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Днепра Борис Филатов вручил ключи от 63 квартир украинским защитникам, семьям погибших, врачам, а также спасателям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Днепровского горсовета.

"Это мощный подарок от всего территориального общества. Мы долго решали, чтобы распределить эти квартиры наиболее справедливо. У нас была душевная, щемящая церемония, некоторые люди даже плакали. Но это меньше всего, что мы можем сделать для наших людей. И мы будем и дальше поддерживать. Силы обороны и тех, кто сейчас вносит вклад в нашу будущую победу", - подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Он также добавил, что город заложил эту традицию еще в 2021 году - предоставлять жилье тем, кто заботится о Днепре и его людях.

Филатов вручил военным, спасателям и коммунальщикам сертификаты на новое жилье

Новые дома расположены в двух домах на правом берегу города. Это одно- и двухкомнатные квартиры, где сделан ремонт, а также встроена сантехника.

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Днипро Борис Филатов
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