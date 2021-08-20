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Філатов привітав бронзову призерку Олімпіади в Токіо Магучіх

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Дніпро, П'ятниця 20 серпня 2021 10:14
Філатов привітав бронзову призерку Олімпіади в Токіо Магучіх Фото: Борис Філатов на зустрічі з Ярославою Магучіх і її тренером Тетяною Степановою (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 19 серпня, міський голова Дніпра Борис Філатов зустрівся з бронзовою призеркою Олімпійських ігор в Токіо Ярославою Магучіх та її тренеркою Тетяною Степановою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

"Дуже приємно, що помічають твої результати. Ми поговорили, розповіли, що потрібно місту для подальшого розвитку легкої атлетики. Загалом завжди круто повертатися до рідного міста. Адже тут і родина, і друзі. Усі вітають, розповідають, як дивилися (змагання, - ред.), як вболівали", - розповідає Ярослава.

Легкоатлетка також наголошує, що, крім виснажливих і наполегливих тренувань, успіх спортсмена залежить від зусиль тренера: «Це як друга мама. Вона завжди поряд, налаштовує, дає поради. Тому це на 50 % і її заслуга».

Нині, підкоривши літні Олімпійські ігри, Ярослава вже готується до наступних змагань етапів Діамантової ліги, а далі - до низки міжнародних змагань 2022 року і до Олімпіади–2024.

Зі свого боку Борис Філатов привітав спортсменку з високим результатом на Олімпіаді та запевнив: напрямок, зокрема легкої атлетики, і надалі розвиватиметься у Дніпрі.

"Місто пишається, що така зірка спалахнула на спортивному небосхилі саме в Дніпрі. Ми і надалі сприятимемо розвитку легкої атлетики в місті. За останні роки в цьому напрямі було зроблено чимало. Цей вид спорту стоїть у пріоритеті. Це відзначають спортсмени, спортивна спільнота. Тож і надалі ми співпрацюватимемо в цьому напрямі з обласною радою та облдержадміністрацією", - сказав Борис Філатов.

Філатов привітав бронзову призерку Олімпіади в Токіо Магучіх

Філатов привітав бронзову призерку Олімпіади в Токіо Магучіх

Як повідомлялось, у вівторок, 17 серпня, дніпровські спортсмени, що стали учасниками літніх Олімпійських ігор у Токіо, а також їхні тренери отримали від міста грошові сертифікати на загальну суму понад 1,4 млн грн. Учасниками Олімпіади цьогоріч стали дев’ятеро спортсменів з Дніпра.

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Борис Філатов
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