Філатов привітав бронзову призерку Олімпіади в Токіо Магучіх

У четвер, 19 серпня, міський голова Дніпра Борис Філатов зустрівся з бронзовою призеркою Олімпійських ігор в Токіо Ярославою Магучіх та її тренеркою Тетяною Степановою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради.

"Дуже приємно, що помічають твої результати. Ми поговорили, розповіли, що потрібно місту для подальшого розвитку легкої атлетики. Загалом завжди круто повертатися до рідного міста. Адже тут і родина, і друзі. Усі вітають, розповідають, як дивилися (змагання, - ред.), як вболівали", - розповідає Ярослава.

Легкоатлетка також наголошує, що, крім виснажливих і наполегливих тренувань, успіх спортсмена залежить від зусиль тренера: «Це як друга мама. Вона завжди поряд, налаштовує, дає поради. Тому це на 50 % і її заслуга».

Нині, підкоривши літні Олімпійські ігри, Ярослава вже готується до наступних змагань етапів Діамантової ліги, а далі - до низки міжнародних змагань 2022 року і до Олімпіади–2024.

Зі свого боку Борис Філатов привітав спортсменку з високим результатом на Олімпіаді та запевнив: напрямок, зокрема легкої атлетики, і надалі розвиватиметься у Дніпрі.

"Місто пишається, що така зірка спалахнула на спортивному небосхилі саме в Дніпрі. Ми і надалі сприятимемо розвитку легкої атлетики в місті. За останні роки в цьому напрямі було зроблено чимало. Цей вид спорту стоїть у пріоритеті. Це відзначають спортсмени, спортивна спільнота. Тож і надалі ми співпрацюватимемо в цьому напрямі з обласною радою та облдержадміністрацією", - сказав Борис Філатов.