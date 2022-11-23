Филатов обсудил с мэром Парижа перспективы партнерства Днепра с городами Франции
Мэр Днепра Борис Филатов встретился с мэром Парижа Анн Идальго. Стороны обсуждали возможности разностороннего сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.
Со своей стороны Филатов предложил Идальго способствовать установлению побратимских отношений Днепра с одним из крупных городов Франции.
По его словам, во время развязанной россией войны именно межмуниципальное партнерство еще больше укрепляет мировую поддержку Украины и ее общин. В дальнейшем он станет дополнительным импульсом в восстановлении страны и сотрудничестве городов в экономических и социальных направлениях.
Так, за последние девять месяцев Днепр уже заключил соглашения о партнерстве с городами Осака (Япония) и Кельн (Германия).
Как известно, во Франции продолжается крупный международный мэрский Конгресс, собравший около 10 тыс. представителей межмуниципального сотрудничества со всего мира.
В этом году здесь была организована специальная панель, посвященная Украине.
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