Филатов обсудил с руководителем "Нафтогаза" предстоящий отопительный сезон в Днепре
Мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с главой правления "Нафтогаза" Алексеем Чернышевым. Стороны обсудили грядущий отопительный сезон, который в городе планируют начать в первых числах ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Днепровского горсовета.
"Основное - Украина и Днепр в частности будут с газом. И, что важно, у нас будет голубое топливо именно отечественного производства. Со своей стороны, заверил руководство "Нафтогаза", что город будет рассчитываться за теплоноситель вовремя. Хотя всем понятно, что финансовая ситуация у многих сложная", а долг только жителей Днепра составляет около 1,2 млрд грн", - прокомментировал итоги встречи Филатов.
Он также отметил, что город предлагает людям реструктуризацию задолженности за тепло. Чтобы ее оформить, необходимо обратиться в свое теплоснабжающее предприятие.
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