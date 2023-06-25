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Филатов: нам нужно массовое производство дронов, мы готовы вкладывать в это средства

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Воскресенье 25 июня 2023 14:47
Филатов: нам нужно массовое производство дронов, мы готовы вкладывать в это средства Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэрия Днепра выступила одним из партнеров "Лютих пташок, Демо День" - мероприятия, которое в разных городах организуют координаторы системы обучения и обеспечения операторов БПЛА "Victory Drones" и благотворительный фонд "Dignitas".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра Бориса Филатова.

По его словам, город готов найти механизм, чтобы вкладывать средства в массовое производство дронов.

"Мы понимаем, что разработка FPV-дронов - война будущего. Сейчас государство работает в этом направлении. Но есть бюджеты и у регионального местного самоуправления, у территориальных общин. Поэтому мы все должны объединить усилия в этом направлении. Горсовет хочет объявить гранты или конкурс, выбрать наиболее компетентного производителя и вкладывать в это средства территориального общества", - сказал Филатов.

От всех горожан во время мероприятия он также передал одному из батальонов ТРО четыре ударных дрона.

Во время демо-дня "Февраль" со всеми разработками также могли ознакомиться сами военные. Сюда были приглашены также операторы БПЛА (БПАК) и дронрейсеры, представители летных школ, инструкторы-практики и волонтерские организации.

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Днепр Борис Филатов
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