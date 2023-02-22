Филатов: мэрия утвердила порядок выплат пострадавшим дома на Победе

Мэрия Днепра приняла порядок выплат материальной помощи пострадавшим в результате попадания российской ракеты Х-22 в здание № 118 на улице Набережная Победы. Это позволяет городу начать выплачивать людям объединенную сумму - 1 млн из городского бюджета и еще один из областной субвенции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По его словам, первые выплаты планируют начать на следующей неделе.

Максимальная сумма финансовой поддержки будет предоставлена тем, чье жилье было разрушено полностью. Сейчас это 63 квартиры.

Для еще 61-го дома сейчас проводятся дополнительные обследования, которые помогут определить — возможно ли их восстановление. Если эксперты примут решение о демонтаже, владельцам также выплатят по 2 млн грн. Остальные жители города помогут с восстановлением и ремонтом.

Как известно, в Днепре все, кто понес убытки от ракетных атак России, могут обратиться за необходимой поддержкой в райадминистрации. Там посодействуют с оформлением документов на денежные выплаты.

Далее вместе с выводами актирующей разрушения комиссии все передадут в департамент соцзащиты мэрии. Уже из-за него людям выплачивают деньги.