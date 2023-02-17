Филатов: Днепр отправил ВСУ еще 12 грузовиков и уже готовит новую, втрое большую партию

В День единения, 16 февраля, Днепр передовую отправили еще 12 грузовиков высокой проходимости. Как и все остальное необходимое, город покупает их по запросам самих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

По его словам, за год полномасштабной войны мэрия обеспечила ВСУ более 600 разными авто. Это пикапы, грузовики, машины скорой и автобусы.

"Это мощный подарок Вооруженным силам. Также городу (с приобретением части машин, - ред.) помогли частные предприниматели. Грузовики куплены во Франции, и сейчас все они поедут на фронт. И хочу сказать, что у горсовета еще законтрактовано приобретение 36 автомобилей", - отметил Филатов.