Филатов: Днепр передал защитникам еще оду партию приборов ночного видения

"Это очередная партия принадлежностей, которые помогут нашим бойцам не только бить врага, а также организовывать свою работу", - сообщил Борис Филатов.

Биноочки ночного видения водонепроницаемые, с крепким корпусом, но в то же время легкие и компактные. Также разным подразделениям ВСУ предоставили 245 ноутбуков и еще около 200 единиц другой компьютерной техники.

Филатов добавил, что город и дальше будет поддерживать военных машинами и техникой.