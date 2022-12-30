ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Филатов: Днепр передал защитникам еще оду партию приборов ночного видения

Новина українською →
Пятница 30 декабря 2022 23:15
Филатов: Днепр передал защитникам еще оду партию приборов ночного видения Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Днепр передал украинским защитникам еще одну партию приборов ночного видения. Речь идет о 25 комплектах биноочков.

Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов.

"Это очередная партия принадлежностей, которые помогут нашим бойцам не только бить врага, а также организовывать свою работу", - сообщил Борис Филатов.

Биноочки ночного видения водонепроницаемые, с крепким корпусом, но в то же время легкие и компактные. Также разным подразделениям ВСУ предоставили 245 ноутбуков и еще около 200 единиц другой компьютерной техники.

Филатов: Днепр передал защитникам еще оду партию приборов ночного видения

Филатов добавил, что город и дальше будет поддерживать военных машинами и техникой.

Ранее сообщалось, что, несмотря на заявление министра обороны РФ, украинская разведка располагает информацией о планах россиян провести новую волну мобилизации.

Также мы писали, что Россия начала отправлять на фронт более подготовленных солдат. Однако для наступления у россиян не хватает достаточных умений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Борис Филатов
NEWS
Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой
Залужный обратился к украинцам: Мы не выбирали войну, но приняли бой
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок