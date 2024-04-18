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"Филадельфия" вышла в первый раунд плей-офф НБА, "Чикаго" разобрался с "Атлантой"

Четверг 18 апреля 2024 10:28
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"Филадельфия" вышла в первый раунд плей-офф НБА, "Чикаго" разобрался с "Атлантой" Фото: Николя Батум (справа) набрал 20 пунктов против "Хит" (givemesport.com)
Автор: Антон Федорцив

"Филадельфия Севенти Сиксерс" и "Чикаго Буллз" одержали победы в плей-инсезоне 2023/24 Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, Восточная конференция, плей-ин

"Филадельфия" – "Майами" – 105:104 (22:23, 17:28, 30:23, 36:30)

"Чикаго" – "Атланта" – 131:116 (40:22, 33:45, 37:25, 21:24)

Пенсильванцы выиграли тяжелый матч у "Майами". Флоридцы проиграли обе четверти до большого перерыва. И если в первой 12-минутке "76-е" отстали всего на пункт, то во второй – на все 11. Впрочем, во второй половине "Филадельфии" удался камбэк.

В течение третьей четверти "Севенти Сиксерс" методически сокращали дефицит очков. Сравняли же счет хозяева на старте финальной 12-минутки. На паркете начались качели, из которых победителями вышли баскетболисты "Филадельфии". В первом раунде они будут противостоять "Нью-Йорк Никс".

В свою очередь в Иллинойсе "Буллз" мощно стартовали, опередив "Атланту" чуть ли не вдвое по итогам первой четверти. "Хокс" быстро пришли в себя и отыграли 12 очков еще до большого перерыва. Но дальше на паркете снова принялся доминировать "Чикаго".

"Буллз" снова вплотную подошли к сорока пунктам и фактически превратили финальную четверть в формальность. И действительно – там "Атланта" смогла отыграть всего три очка и на этом завершила сезон. "Чикаго" же сразится за последнюю путевку в 1-й раунд с "Майами".

К слову, накануне "Лейкерс" выиграл плей-ин Запада НБА.

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