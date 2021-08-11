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Фіктивне працевлаштування та об'єкти в оренду: СБУ розкрила корупційні схеми в Міноборони

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Київ, Середа 11 серпня 2021 19:34
Фіктивне працевлаштування та об'єкти в оренду: СБУ розкрила корупційні схеми в Міноборони Фото: СБУ розкрила корупційні схеми в Міноборони на мільйони гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одеській області співробітники СБУ викрили корупційну схему, яку організували посадові особи двох держпідприємств Міністерства оборони України. Щомісячний збиток для бюджету країни становив понад півмільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, чиновники двох держпідприємств Міноборони незаконно здавали в оренду об'єкти відомства, а отримані кошти - привласнювали. Щомісяця вони отримували близько 500 тисяч гривень.

Відзначається, що організатори схеми таємно передали в приватне користування 2,5 тисячі квадратних метрів складських і виробничих приміщень з фонду держпідприємства.

Крім того, чиновники фіктивно працевлаштували у відомчі установи кількох людей, за яких отримували заробітну плату.

В ході слідчих дій за місцем роботи і проживання одного з фігурантів співробітники СБУ виявили в схованці чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність. Також були вилучені незареєстровану зброю і боєприпаси, золото в злитках і ювелірні прикраси.

Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється можлива причетність інших осіб до протиправної діяльності.

Фото: СБУ розкрила корупційні схеми в Міноборони на мільйони гривень (ssu.gov.ua)

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