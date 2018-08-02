ФДМУ розширив можливості оцінювачів у виборі електронних майданчиків

Наявність авторизованих електронних майданчиків повністю виключає людський фактор

Фонд державного майна України своїми наказами авторизував електронний майданчик "ЕКСПРЕС-ОЦІНКА", оператором якої є Товариство з обмеженою відповідальністю "АКЦЕПТ ОНЛАЙН", і електронний майданчик "ПРОФЕСІЙНА ОЦІНКА", оператором якої є Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРО ЗАКУПІВЛІ". Про це повідомляє прес-служба фонду.

У відомстві зазначили, що з авторизацією першої електронного майданчика "ОЦІНКА.online" запрацювала система перевірки оціночної вартості нерухомого майна Модулем Єдиної бази.

Наявність авторизованих електронних майданчиків повністю виключає людський фактор при перевірці оціночної вартості майна та унеможливлює корупцію в сфері податкової оцінки, йдеться в повідомленні.

Фонд також підкреслює, що кількість можливих електронних майданчиків не обмежується.

"Це робиться для того, щоб оцінювачі мали вибір серед майданчиків і користувалися саме тією, яка більш зручна для них. Фонд сподівається, що велика кількість суб'єктів господарської діяльності зареєструє і авторизує свої майданчики, щоб максимально забезпечити конкурентність та прозорість на ринку податкової оцінки", - йдеться в повідомленні.