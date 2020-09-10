ФДМ підтримує приватизацію державних обленерго за заниженою вартістю, - нардеп

Фото: Людмила Буймістер (з відкритих джерел)

За словами Буймістер, з дохідністю 3% на стару базу - термін повернення інвестицій буде від 12 до 15 років

Фонд держмайна вийшов з маніпулятивною заявою стосовно стимулюючого тарифу на розподіл електроенергії, щоб знизити вартість державних обленерго при приватизації.

Про це заявила народна депутатка фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер.

За її словами, Фонд держмайна вийшов з заявою, що ставки доходності на рівні 3% на існуючі активи і 16,74% на нові активи при впровадженні стимулюючого регулювання для обленерго - достатньо для приватизації державних обленерго.

На її думку, така заява - маніпуляція, що має на меті дати можливість приватизувати державні активи за низьку ціну.

"Фонд державного майна України в обличчі новопризначеного заступника голови ФДМУ Кудіна вийшов з незрозумілою позицією - RAB-тариф з параметрами 3% доходності на існуючу базу і 16,74% на нові активи допоможе приватизації обленерго, оскільки в підсумку інвестор отримає середню ставку доходності 9,87%", - пише депутат.

Вона наголошує, заява Кудіна - маніпуляція і викривлення фактів.

"Він забув врахувати кілька важливих деталей. Зокрема, необхідність реінвестицій доходу від старої бази. Після реінвестиції 50% - ефективна доходність для акціонера всього бізнесу за 3 роки складе всього 2%. Це аж ніяк не 9,87%", - додає Буймістер.

Також за її підрахунками, з дохідністю 3% на стару базу - термін повернення інвестицій від 12 до 15 років, це терміни з якими приватизація обленерго втрачає для інвестора зміст.

"Якби дохідність була підвищена на стару базу хоча б до 6-7%, то дохідність була б близько 4%. Це не ідеальний показник в енергетиці, але він дозволив би підвищити вартість приватизації до 6-7 млрд і створити бодай якусь привабливість для інвестора іноземного. З усього зрозуміло, що заява ФДМУ – маніпуляція і викривлення фактів. Ніяких іноземних інвесторів з таким RAB-параметрами тут не чекають", - зазначає Буймістер.

Також нардеп заявила, що позиція ФДМУ сходиться з позицією голови Комітету енергетики Верховної Ради Андрія Геруса та НКРЕКП, що виступають проти підвищення ставки доходності на стару базу активів обленерго.

"Як на мене - питання виключно в заниженні ціни обленерго при приватизації. Ціль - зробити так, щоб іноземці навіть не дивились на наші активи і ціна обленерго була мінімальною", - пише депутатка.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що підвищення ставки доходності на стару базу допоможе до 6-7% знизити вартість приєднання нових споживачів до електромереж та підвищити рівень інвестиційної привабливості країни, позицію в рейтингу Doing Business.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що якщо держава буде застосовувати істотно меншу ставку повернення інвестицій до старих активів, впроваджуючи стимулююче регулювання для обленерго, це призведе до того, що вартість цих активів буде в рази менше.