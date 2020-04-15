Фейками про нові призначення опоненти Шмигаля хочуть дискредитувати його та владу, - експерт

Фото: Володимир Фесенко (УНІАН)

Фесенко переконаний, що подібні вкиди навряд чи якось послаблять позиції Шмигаля

Інформація про начебто призначення помічницею прем'єр-міністра Дениса Шмигаля колишньої офіціантки, яку вже спростували, може бути частиною компрометуючої кампанії з метою дискредитації голови уряду та влади в цілому. Про це в коментарі РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

"Очевидно, що таким чином недруги голови Кабміну хочуть компрометувати й дискредитувати нового прем’єр-міністра, послабити його позиції в команді президента", - наголосив експерт.

Однак, додає Фесенко, це непоодинокий випадок, навпаки, спостерігається регулярно.

"Наприклад, нещодавно була вкинута схожа інформація - про призначення молодої дівчини з великою зарплатою в наглядову раду ”Укрзалізниці”. Пізніше цю інформацію теж спростували. Але бачимо, що технологія дуже схожа. Усе це свідчить про те, що наразі проводиться системна робота для того, щоб дискредитувати не лише прем’єр-міністра, а й нову владу в цілому", - додає експерт.

Втім Фесенко переконаний, що подібні вкиди навряд чи якось послаблять позиції Дениса Шмигаля.

"Міняти прем’єра через місяць після його призначення, ще й під час карантину – погане рішення, й можливе лише в разі виникнення якогось великого скандалу чи конфлікту. Поки таких підстав я не бачу. Тому дуже малоймовірно, що президент може найближчим часом розглядати таке питання", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше про призначення помічницею Дениса Шмигаль Аліни Долгих заявив екс-перший заступник голови Луганської обласної державної адміністрації та колишній депутат Львівської облради Зіновій Гузар. Пізніше інформацію було спростовано.

На думку експерта Фонду суспільної безпеки Юрія Гаврилечко, за поширенням цієї інформації можуть стояти місцеві чиновники, незадоволені окремими рішеннями прем’єр-міністра, особливо в частині скорочення фінансування.