"Феррари" триумфально обставила Ферстаппена в квалификации Гран-при Лас-Вегаса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации .

Монегаск показал самое быстрое время на дебютном этапе в Лас-Вегасе. В финальной попытке он опередил партнера по команде Карлоса Сайнса на 0.044 секунды.

После первого сегмента квалификации из борьбы неожиданно выбыли оба пилота "Макларена" – Пиастри и Норрис, гонщик "Альфа Таури" Цунода, Чжоу из "Альфа Ромео" и Окон ("Альпин"). Во втором же прекратили выступления пилот "Альфа Таури" Риккардо, Стролл из "Астон Мартина", Хюлькенберг ("Хаас"), гонщик "Ред Булла" Перес и Хэмилтон из "Мерседеса".

Интриги в третьем сегменте практически не было. Пилоты "Феррари" соревновались только между собой. В конце концов Леклер проехал круг за 1:32.726 минуты. Сайнс показал второе время, но на стартовой решетке окажется в середине пелотона. Испанский гонщик получил штраф в 10 мест из-за технических проблем.

Так что с первого ряда рядом с Леклером будет стартовать Ферстаппен ("Ред Булл"). Досрочный чемпион опередил пилота "Мерседеса" Расселла и Гасли из "Альпин". Далее расположились Албон, Сарджент (оба – "Уильямс"), гонщик "Альфа Ромео" Боттас, Магнуссен из "Хааса" и пилот "Астон Мартина" Алонсо.

Гран-при Лас-Вегаса состоится в воскресенье, 19 ноября. Старт назначен на 08:00 по киевскому времени. Продолжительность – 50 кругов.