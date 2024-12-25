Федерация работодателей ТЭК призывает НКРЭКУ приблизить прайс-кэпы к европейскому уровню
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна пересмотреть предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии Украины и приблизить их к европейскому уровню.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины к председателю Комиссии Юрию Власенко.
"Мы обеспокоены предложением НКРЭКУ оставить предельные цены (прайс-кэпы) на рынке электроэнергии на текущем уровне. Считаем, что для обеспечения стабильного электроснабжения необходимо пересмотреть эти ограничения и приблизить их к европейским показателям", - говорится в обращении Федерации.
Федерация отмечает, что низкие прайс-кэпы делают невозможным достаточный импорт электроэнергии, который мог бы покрывать до 20% потребления зимой.
"Искусственное сдерживание цен в Украине делает невозможным достаточный импорт электроэнергии. Стоит также отметить, что при полном использовании пересечения можно привлечь дополнительно более 1 ГВт ресурса", - говорится в обращении.
Эксперты Федерации считают, что при условии отсутствия искусственных регуляторных ограничений, проблема отключений электроэнергии в Украине могла бы быть полностью решена.
"Учитывая вышесказанное и успешный опыт других стран, настоятельно просим рассмотреть возможность пересмотра текущих прайс-кепов для приближения их к европейскому уровню. Это критически важно для стабилизации энергетического рынка, обеспечения энергетической безопасности Украины и избежания отключений электроэнергии", - подчеркивается в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.
Ранее Энергетическая компания Украины в своем обращении к Регулятору отметила, что отмена предельных цен на рынке электроэнергии станет важным шагом для дальнейшей интеграции украинской энергосистемы с европейскими рынками. Ряд энергетических ассоциаций также отметили, что решение НКРЭКУ оставить предварительно установленный уровень предельных цен не соответствует актуальным вызовам рынка.
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