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Федерація роботодавців підтримала ідею про введення НС в енергетиці

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 21:49
Федерація роботодавців підтримала ідею про введення НС в енергетиці Фото: ФРУ вимагає парламент вжити негайних кроків для подолання кризової ситуації в енергетиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Федерація роботодавців України (ФРУ) вимагає від парламенту та уряду вжити негайних кроків для подолання кризової ситуації в енергетиці, викликаної критичним зростанням цін на енергоносії.

Про це йдеться у заяві ФРУ, яку було підготовлено за результатами розширеного засідання президії.

Учасники заходу констатували, що протягом 2021 року відбулося величезне зростання вартості енергоресурсів, що є вбивчим для української промисловості.

"Неможливо будувати конкурентну економіку, коли ціна на газ для українських підприємств у 4-5 разів вища, ніж у їхніх конкурентів", - переконані представники вітчизняних підприємств.

Експерти застерігають, що у разі відсутності невідкладних кроків з боку влади по стабілізації вказаної ситуації країна отримає негативні наслідки. Це, зокрема, скорочення працівників на підприємствах, закриття компаній або зупинку виробництва, збільшення міграції працездатного населення України за кордон та зменшення надходжень до бюджетів різних рівнів.

"Катастрофічна ситуація, що склалася на ринках енергоресурсів України, для захисту промисловості та економіки України в цілому потребує термінових дій влади", - вважають роботодавці.

Тому для якнайшвидшого розв’язання ситуації вони вимагають від Верховної ради ухвалити постанову про визнання поточної ситуації на ринку природного газу кризовою ситуацією рівня надзвичайної ситуації. У вказаній постанові визначити заходи для виходу з кризової ситуації, взявши до уваги пропозиції Європейської комісії.

Нагадаємо, раніше лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала ситуацію в енергетиці катастрофічною та закликала владу захистити бізнес і людей.

Для цього, на її думку, потрібно впровадити розроблений її командою план подолання енергетичної кризи, який передбачає введення надзвичайного стану в енергетиці, припинення експорту природного газу з України, усунення посередників між видобутком і облгазами та ухвалення законопроекту "Батьківщини" про спрямування дешевого газу власного видобутку на потреби населення.

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