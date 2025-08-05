FAVBET Tech поддержала новое событие CEO Talks, посвященное развитию IТ-бизнеса

В июле в Киеве состоялась шестая встреча в формате CEO Talks - камерное событие от Diia.City Union, собирающее лидеров украинского ІТ для откровенных разговоров о вызовах, стратегии роста и будущем отрасли. Партнером события выступила технологическая компания FAVBET Tech.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение FAVBET Tech .

Гостем серии стал Валерий Красовский - CEO Sigma Software Group, генеральный партнер SID Venture Partners и член правления Diia.City Union.



Фото: Diia.City Union - CEO Talks. Валерий Красовский - CEO Sigma Software Group, генеральный партнер SID Venture Partners

Как рассказал Красовский, история Sigma Software началась в 2002 году с небольшой команды энтузиастов. Сегодня компания объединяет более 2000 специалистов в более чем 20 странах мира. По словам СЕО, главным драйвером масштабирования стала децентрализация процессов, доверие и культура взаимоподдержки.

В своем выступлении Красовский сосредоточился на перспективах международных рынков. Самым динамичным он считает рынок США - из-за скорости принятия решений и открытости к инновациям. Отдельно отметил и Ближний Восток, где активно создают среду для технологического прорыва.



Фото: Diia.City Union - CEO Talks

Украинское ІТ, по словам Красовского, имеет уникальную черту - критическое мышление. Местные специалисты не боятся спорить, предлагать альтернативы, брать ответственность. По мнению спикера, это не всегда удобно, но часто спасает от дорогих ошибок.

Среди обсуждаемых тем был и SID Venture Partners - венчурный фонд, основанный при участии Sigma Software. За три года существования фонд поддержал более 30 украинских стартапов, среди которых - Liki24.

Также речь шла о Defence Builder - первом в Украине частном акселераторе оборонных технологий, созданном в сотрудничестве с KSE, Buntar Aerospace и Минобороны. Впервые частные инвесторы получили доступ к синдикативному инвестированию в оборонные стартапы с лояльной ценой входа от $1000.

Фото: Diia.City Union - CEO Talks

CEO Talks традиционно завершился разговором о ценностях. Для Sigma Software это - человечность и ответственность. Компания организовала эвакуацию более 3500 человек в первые недели российского вторжения, в том числе представителей других ИТ-компаний.

Компания FAVBET Tech, партнер события, отметила важность таких форматов для развития украинской ІТ-экосистемы:

"Сейчас как никогда важно слышать истории тех, кто не только удержался, но и продолжает расти и работать на победу. Такие разговоры вдохновляют сотни ІТ-команд по всей Украине, и я искренне благодарен господину Красовскому за его вклад в развитие украинского технологического сектора и поддержку оборонных усилий", - отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Фото: Diia.City Union - CEO Talks, Артем Скрипник

FAVBET Tech - украинская ІТ-компания, резидент Дія.City и постоянный партнер CEO Talks от Diia.City Union. С 2022 года компания активно приобщается к работе украинской ІТ-армии и поддерживает ВСУ: создает ПО, сотрудничает с разработчиками дронов и обучает специалистов по кибербезопасности.