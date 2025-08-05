ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

FAVBET Tech поддержала новое событие CEO Talks, посвященное развитию IТ-бизнеса

Вторник 05 августа 2025 15:03
UA EN RU
FAVBET Tech поддержала новое событие CEO Talks, посвященное развитию IТ-бизнеса Фото: Diia.City Union - CEO Talks (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В июле в Киеве состоялась шестая встреча в формате CEO Talks - камерное событие от Diia.City Union, собирающее лидеров украинского ІТ для откровенных разговоров о вызовах, стратегии роста и будущем отрасли. Партнером события выступила технологическая компания FAVBET Tech.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение FAVBET Tech.

Гостем серии стал Валерий Красовский - CEO Sigma Software Group, генеральный партнер SID Venture Partners и член правления Diia.City Union.

FAVBET Tech поддержала новое событие CEO Talks, посвященное развитию IТ-бизнеса
Фото: Diia.City Union - CEO Talks. Валерий Красовский - CEO Sigma Software Group, генеральный партнер SID Venture Partners

Как рассказал Красовский, история Sigma Software началась в 2002 году с небольшой команды энтузиастов. Сегодня компания объединяет более 2000 специалистов в более чем 20 странах мира. По словам СЕО, главным драйвером масштабирования стала децентрализация процессов, доверие и культура взаимоподдержки.

В своем выступлении Красовский сосредоточился на перспективах международных рынков. Самым динамичным он считает рынок США - из-за скорости принятия решений и открытости к инновациям. Отдельно отметил и Ближний Восток, где активно создают среду для технологического прорыва.

FAVBET Tech поддержала новое событие CEO Talks, посвященное развитию IТ-бизнеса
Фото: Diia.City Union - CEO Talks

Украинское ІТ, по словам Красовского, имеет уникальную черту - критическое мышление. Местные специалисты не боятся спорить, предлагать альтернативы, брать ответственность. По мнению спикера, это не всегда удобно, но часто спасает от дорогих ошибок.

Среди обсуждаемых тем был и SID Venture Partners - венчурный фонд, основанный при участии Sigma Software. За три года существования фонд поддержал более 30 украинских стартапов, среди которых - Liki24.

Также речь шла о Defence Builder - первом в Украине частном акселераторе оборонных технологий, созданном в сотрудничестве с KSE, Buntar Aerospace и Минобороны. Впервые частные инвесторы получили доступ к синдикативному инвестированию в оборонные стартапы с лояльной ценой входа от $1000.

FAVBET Tech поддержала новое событие CEO Talks, посвященное развитию IТ-бизнесаФото: Diia.City Union - CEO Talks

CEO Talks традиционно завершился разговором о ценностях. Для Sigma Software это - человечность и ответственность. Компания организовала эвакуацию более 3500 человек в первые недели российского вторжения, в том числе представителей других ИТ-компаний.

Компания FAVBET Tech, партнер события, отметила важность таких форматов для развития украинской ІТ-экосистемы:

"Сейчас как никогда важно слышать истории тех, кто не только удержался, но и продолжает расти и работать на победу. Такие разговоры вдохновляют сотни ІТ-команд по всей Украине, и я искренне благодарен господину Красовскому за его вклад в развитие украинского технологического сектора и поддержку оборонных усилий", - отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

FAVBET Tech поддержала новое событие CEO Talks, посвященное развитию IТ-бизнеса

Фото: Diia.City Union - CEO Talks, Артем Скрипник

FAVBET Tech - украинская ІТ-компания, резидент Дія.City и постоянный партнер CEO Talks от Diia.City Union. С 2022 года компания активно приобщается к работе украинской ІТ-армии и поддерживает ВСУ: создает ПО, сотрудничает с разработчиками дронов и обучает специалистов по кибербезопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
IT
Новости
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Обстрел Лозовой: возросло количество жертв самой массированной атаки
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому