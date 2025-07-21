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FAVBET уплатил 4,37 млрд грн налогов за первое полугодие 2025 года

Украина, Понедельник 21 июля 2025 18:50
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FAVBET уплатил 4,37 млрд грн налогов за первое полугодие 2025 года Фото: FAVBET уплатил 4,37 млрд грн налогов за первое полугодие 2025 года (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

За первое полугодие 2025 года группа компаний FAVBET перечислила в государственный бюджет Украины 4,37 млрд гривен налоговых платежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение группы компаний FAVBET.

Для сравнения, за аналогичный период 2024 года налоговые отчисления составили 3,08 млрд. Таким образом, объем уплаченных налогов в 2025 году существенно вырос - более чем на 40%, что свидетельствует о стабильном увеличении налогового взноса компании в бюджет Украины.

За весь 2024 год сумма налоговых поступлений от группы составила 6,75 млрд гривен.

"Мы видим, как игорная индустрия меняется: совершенствуются подходы к ответственной игре, меняются форматы маркетинга, происходит активная коммуникация с международными компаниями. Своевременная, безусловная и в полном объеме уплата налогов является аксиомой и незыблемым правилом деятельности бизнеса", - отмечают в группе компаний.

Там акцентируют внимание и на том, что в то же время, наблюдается общая тенденция падения рынка, объемов депозитов.

Группа компаний ведет прозрачный бизнес в соответствии с действующим законодательством Украины и готова к полному сотрудничеству с контролирующими органами в случае возникновения соответствующих запросов.

"Все налоговые обязательства выполняются нами своевременно и в полном объеме, что подтверждают официальные документы и отчеты налоговых органов. Мы открыты к любым проверкам и считаем подобные обвинения попыткой необоснованного давления", - заявили в группе компаний.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину сумма помощи украинской армии и Силам обороны составляет более 730 млн грн.

Также бизнес остается активным участником инициатив в сфере социальной ответственности. С 2023 года FAVBET является генеральным партнером комплексного проекта внедрения в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости.

В течение 2024 года в рамках проекта был утвержден государственный стандарт социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью, а также открыт специализированный центр.

В 2025 году FAVBET поддержала программу международного обмена опытом для украинских экспертов по ответственной игре и противодействию игровой зависимости, инициированную ОС "Центр ответственной игры".

"Развитие игорного рынка должно идти бок о бок с усилением стандартов защиты игроков со стороны операторов и государства. Это подход, который успешно применяется в мире, и который мы стремимся сделать привычным в Украине", - говорят в FAVBET.

Как сообщалось, в 2024 году FAVBET уплатил в государственный бюджет Украины 5,7 млрд грн налоговых платежей. Это более чем вдвое выше показателей предыдущего года.

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