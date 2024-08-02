В FAVBET рассказали, как не стать жертвой онлайн-мошенников

Украинцы все чаще сталкиваются со случаями провокаций, а также телефонного и онлайн-мошенничества, направленных на пользователей легальных iGaming-платформ. В этой связи, компания FAVBET напоминает, что все коммуникации с клиентами проходят в рамках действующего законодательства Украины и исключительно с помощью официальных каналов связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании также создали памятку с основными правилами защиты денег и личных данных от махинаций.

Вот несколько важных советов от FAVBET, которые помогут избежать мошенничества:

Никогда не доверяйте незнакомцам, что обещают большой выигрыш. Сотрудники FAVBET никогда не дают прогнозов на результаты спортивных матчей и не связываются с клиентами из-за личных аккаунтов в мессенджерах.

Проверяйте информацию. Если кто-нибудь называется представителем FAVBET и просит вас осуществить финансовую операцию или предоставить личные данные, убедитесь, что это действительно официальный канал связи.

Официальный канал коммуникации. Все коммуникации FAVBET проходят через официальные каналы исключительно в рамках действующего законодательства. Представители компании никогда не просят предоставить конфиденциальные данные или пароли по телефонным звонкам или мессенджерам.

Обращайтесь в службу поддержки. В случае подозрительных ситуаций или если вы стали свидетелями мошенничества, обращайтесь в службу поддержки FAVBET по телефону 0 (800) 213 283, по телеграмм-бота, электронной почте или онлайн-чату на сайте favbet.ua или в официальных приложениях под Android или iOS.

Как действуют мошенники?

Пишут в мессенджеры и представляются партнером FAVBET, работающим с компанией по контракту.

Предлагают заработать и обещают продать стопроцентно выигрышный прогноз от якобы сотрудника компании.

После того, как клиент пополняет счет мошенников, они исчезают с деньгами. В некоторых случаях сообщают о выигрыше в десятки тысяч гривен и просят уплатить несколько тысяч налога.

Другие возможные варианты мошенничества: приглашение к участию в акциях по неофициальным аккаунтам с похожим названием, просьба подтвердить транзакцию, кликнув по ссылке, и другие.

Если вы столкнулись с попытками мошенничества или получили сомнительные сообщения, пожалуйста, сообщите об этом через службу поддержки на сайте FAVBET.

"Безопасность - безусловный приоритет для FAVBET. И в этом вопросе мы воспринимаем клиентов не просто как пользователей, а как партнеров, ведь именно их сообщения позволяют нам вовремя идентифицировать и предотвращать угрозы. Эта работа ведется ежедневно, и мы благодарны клиентам, регулярно сообщающим нас о любых подозрительных явлениях или схемах", - говорят в FAVBET.

FAVBET - одна из крупнейших iGaming-компаний Украины, которая ведет свою деятельность в соответствии с действующими лицензиями КРАИЛ и постоянно работает над усовершенствованием украинского игорного рынка с точки зрения благосостояния игроков.

С 2023 года компания является главным меценатом проекта по внедрению в Украине комплексной системы по предотвращению игровой зависимости, в рамках которого уже открыто "Пространство жизни" - первый специализированный центр помощи людям с риском игровой зависимости, их семьям и близким.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

"ФАВБЕТ" имеет лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет. выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.