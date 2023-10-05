Favbet поддержал создание комплексной системы предотвращения игровой зависимости в Украине

Действенная и эффективная система предупреждения и борьбы с игровой зависимостью должна включать не только медицинскую помощь гражданам, уже страдающим игровой зависимостью, но и социальной поддержке людей из группы риска, а также нуждающихся в социальной реадаптации после лечения.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на участников круглого стола "Внедрение в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости" с участием государственных институций, бизнеса и общественности.

Событие было организовано ОС "Центр ответственной игры" совместно с Министерством социальной политики Украины. Среди участников – эксперты Национальной социальной сервисной службы Украины, КРАИЛ, Института судебной психиатрии Минздрава Украины, а также представители игорного бизнеса и специалисты по вопросам предотвращения и борьбы с игровой зависимостью.

По словам руководителя Центра ответственной игры Ольги Исаевой, в 2023 году под эгидой Минздрава в Украине прошло первое национальное исследование игровой зависимости. Хотя оно и показало, что игровая зависимость в стране не носит массового характера, его результаты подсветили ряд проблем в данной сфере, в частности проблему эффективного выявления лиц, нуждающихся в профессиональной помощи в связи с наличием игровой зависимости либо находящихся на грани ее возникновения.

Именно поэтому Центр ответственной игры совместно с Министерством социальной политики Украины приняли решение запустить проект по внедрению в нашем государстве системы предоставления социальных услуг людям с игровой зависимостью. Главным меценатом проекта станет компания Favbet, которая перед этим также поддержала первое национальное исследование игровой зависимости под эгидой Минздава и первой из компаний отрасли предоставила специалистам возможность проводить исследования в своих заведениях.

Первым шагом к появлению в Украине сети предоставления социальных услуг лицам с игровой зависимостью станет разработка государственного стандарта социальной услуги "Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью", который будет включать консультирование, психологическую помощь, правовую помощь, представительство интересов и социальную поддержку.

Представители Министерства социальной политики Украины отметили, что данный стандарт должен быть единым для всех, кто предоставляет социальные услуги, а к его созданию должны быть привлечены все целевые группы - не только те, кто предоставляет, но и те, кто получает социальные услуги.

Член КРАИЛ Кристина Дутка обратила внимание на то, что государственная политика в данной области должна базироваться на трех китах. Первый - просветительная работа, разъяснение игрокам, что азартные игры - это досуг, а не способ заработка. Второй - предоставление медицинской помощи тем, кто попал в ловушку зависимости. Наконец, третий кит - это услуги социальной реабилитации людей, преодолевших зависимость и желающих вернуться к привычной общественной жизни.

Представитель главного мецената проекта компании Favbet Ксения Тюрикова отметила, что для Украины сейчас важно работать с проблематикой игровой зависимости, ведь легальный рынок азартных игр страны находится на этапе развития и должен формироваться, исходя из потребностей безопасности и комфорта игроков.

По ее словам, именно поэтому Favbet поддерживает создание в Украине комплексной и эффективной национальной системы предотвращения игровой зависимости, которая поможет предупреждать игровую зависимость и работать с проблемными игроками.

"Появление подобной системы станет прекрасным примером эффективного взаимодействия государства, общественности и социально ответственного бизнеса, действующих в интересах украинского общества", - добавила она.