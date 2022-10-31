Favbet готовится ввести расчеты криптовалютами

Пользователи платформ Favbet уже скоро смогут создавать криптовалютные кошельки и пополнять счета 7 наиболее популярными виртуальными монетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение платформы в LinkedIn .

"ы готовы к криптовалютным расчетам. Уже скоро пользователи получат возможность создавать криптовалютные кошельки и пополнять счета 7 наиболее популярными виртуальными монетами", - сообщили в компании.

Как говорится в сообщении,

возможность интегрировать новые платежные инструменты появится сразу после вступления в силу изменений к Налоговому кодексу, что урегулирует налогообложение и процессинг виртуальных активов.

Все технологические процессы со своей стороны Favbet уже провел и ожидает утверждения регламента работы от государства.

"Первые тесты новых платежных опций мы начали с момента легализации криптовалюты в марте этого года. Мы увидели, что интерес к этой теме очень высокий, поэтому радуемся возможности вскоре масштабироваться на все платформы. Обновленное законодательство поставит Украину в один ряд с наиболее прогрессивными странами мира, и нам приятно, что Favbet был и остается в числе двигателей этих положительных изменений", - комментируют в компании.

У пользователей платформ Favbet будет возможность пополнять счета при помощи 7 популярных видов криптовалюты - Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin,Tether USD (Erc20), Tether USD (Trc20) и TRON.

В компании также подчеркивают, что остаются открытыми для сотрудничества с ведущими компаниями отрасли, а, значит, количество доступных вариантов будет только возрастать.

Напомним, группа компаний FAVBET является одним из самых крупных в Украине провайдером решений в области Entertainment Tech.

В этом году компания FAVBET Tech стала частью IT Association и вместе с другими участниками ассоциации поддерживает деятельность украинской киберармии.