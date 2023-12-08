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Favbet Foundation и Code Club готовят бесплатный курс по программированию на Scratch для детей

Пятница 08 декабря 2023 14:01 promo
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Favbet Foundation и Code Club готовят бесплатный курс по программированию на Scratch для детей Фото: Favbet Foundation и Code Club готовят бесплатный курс по программированию на Scratch для детей (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation вместе со Всеукраинской образовательной инициативой Code Club Украина расширяют возможности программы IT Kids и запускают еще один учебный курс для юных украинцев - изучение Scratch.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook образовательной инициативы.

Курс будет доступен для детей 8-11 лет. Учения будут проводить менторы - IТ-специалисты с опытом. В основе курса - изучение визуального языка программирования Scratch. Обучение на курсе будет бесплатным.

"Шаг за шагом мы создаем возможности для украинских детей, чтобы они даже во время войны могли получить лучшее IТ-образование в будущем. Мы благодарны партнерам, которые разделяют наши амбициозные цели и помогают все большему количеству украинской молодежи овладевать перспективными профессиями", - говорит Евгений Бондарь, куратор Favbet Foundation.

Scratch - визуальный язык программирования, созданный специально для обучения детей, позволяющий усвоить базовые концепции в tech-сфере. Возможности Scratch позволяют детям создавать свои анимированные истории, интерактивные презентации и игры.

"Второй раз мы с командой благотворительного фонда объединяем усилия ради восстановления качественного tech-образования для украинских детей. В прошлом учебном году мы в партнерстве разработали и с большим успехом провели курс по Python. На этот раз с помощью Favbet Foundation мы сможем заинтересовать еще больше детей - запустить больше групп. А это значит, что сотни юных украинцев получат базовые знания и навыки наиболее актуального сегодня IT-направления", - говорят в Code Club Украина.

Скоро Favbet Foundation объявит набор на бесплатное обучение. Чтобы подключиться к проекту, следите за анонсами благотворительного фонда в соцсетях.

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